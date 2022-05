(AGENPARL) – Roma, 18 maggio 2022 – Il CEO di Tesla Elon Musk afferma che voterà repubblicano alle prossime elezioni, nonostante abbia votato “in modo schiacciante” per i democratici per tutta la vita.

Musk ha fatto la sua osservazione lunedì mentre parlava a una conferenza tecnologica di Miami, dove il miliardario ha discusso le sue opinioni su Twitter – dopo aver sospeso il suo accordo per l’acquisto della piattaforma “in attesa” – e la libertà di parola, secondo un rapporto di Business Insider.

“La realtà è che Twitter a questo punto, sai, ha un pregiudizio molto di sinistra”, ha detto Musk. “Mi classificherei come moderato, né repubblicano né democratico”.

“Ho votato in modo schiacciante per i Democratici, storicamente – non ne sono sicuro, potrei non aver mai votato per un repubblicano, solo per essere chiari”, ha continuato il CEO di SpaceX. “Ora questa elezione lo farò.”

Musk non ha specificato se si riferisse alle elezioni di metà mandato di novembre o alle elezioni presidenziali del 2024.

Nonostante ciò, Musk ha insistito sul fatto di non essere repubblicano o democratico e si definisce un moderato, aggiungendo che il suo acquisto di Twitter da 44 miliardi di dollari non sarebbe “un’acquisizione di potere di destra come potrebbero temere le persone di sinistra”, ma piuttosto un ” acquisizione di ala moderata”.

Il CEO di Tesla ha affermato che il suo programmato rinnovamento di Twitter “cercherà di garantire che le persone di tutte le convinzioni politiche si sentano benvenute in una piazza cittadina digitale”, dove possono parlare liberamente “senza timore di essere bandite o messe al bando dall’ombra”.

Musk ha anche sottolineato l’importanza della libertà di parola, che ha definito come quando “qualcuno che non ti piace sta dicendo qualcosa che non ti piace”.

“Voglio dire, vengo sempre cestinato dai media”, ha detto Musk. “Va bene. Non mi interessa, bene. Fallo il doppio, non me ne potrebbe fregare di meno”.

“Ma è indicativo del fatto che, anche se ho molte risorse, in realtà non ho la capacità di impedire ai media di distruggermi, e questa è una buona cosa”, ha aggiunto il miliardario.

Di recente, Musk ha sospeso il suo accordo per acquisire Twitter in attesa di un’indagine sugli account bot sulla piattaforma, ma ha insistito sul fatto che è “ancora impegnato nell’acquisizione”.