(AGENPARL) – Roma, 25 aprile 2022 – Secondo PR Newswire, la società diventerà non pubblica dopo il completamento dell’accordo.

L’imprenditore americano Elon Musk acquisisce Twitter per 44 miliardi di dollari L’accordo è stato annunciato in un comunicato stampa di Twitter diffuso lunedì da PR Newswire .

“Twitter, Inc. ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per essere acquisita dalla società al 100% Elon Musk per $ 54,2 per azione in contanti in un accordo del valore di circa $ 44 miliardi”, si legge nel comunicato stampa. Secondo il portale, dopo il completamento della transazione, Twitter diventerà una società non pubblica.

“Il consiglio di amministrazione di Twitter ha condotto un processo ponderato e completo per valutare la proposta di Elon, concentrandosi su costi, garanzie e finanziamenti”, ha affermato Bret Taylor, direttore indipendente del consiglio di amministrazione di Twitter. Taylor ha anche definito l’imminente accordo “il modo migliore per andare avanti” per gli azionisti della società.

Musk aveva precedentemente annunciato la sua intenzione di trasformare Twitter da una società pubblica in una società non pubblica, dopodiché le sue azioni possono essere vendute o scambiate solo privatamente o allo sportello.