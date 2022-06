(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

Educational Tour 2022: il progetto di sei Pro Loco

I giornalisti che raccontano la Puglia a Palazzo di Città mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 11

La Puglia ha aperto nuovamente le porte agli educational tour per addetti ai lavori per ricominciare a raccontare la meraviglia di un giacimento inesauribile di viaggi, che può soddisfare ogni segmento di utenza. E lo fa attraverso gli Educational Tour 2022 per far conoscere il territorio attraverso giornalisti, manager, influencer e altri professionisti.

L’Educational Tour “La Puglia dalla murgia al mare”, finanziato dall’agenzia PugliaPromozione, vede coinvolte in rete le Pro Loco di Altamura, Cassano, Bitetto, Sannicandro di Bari, Conversano e Monopoli in un itinerario che parte dalla murgia e arriva al mare. Due giornalisti lituani e 3 italiani parteciperanno al tour, dal 21 al 27 giugno, dal romanico al gotico pugliese, nell’evoluzione storica del regno e nello sviluppo della simbiosi tra elementi folkloristici, laici e religiosi. Attraverso articoli di giornale, video, documentari e fotografie racconteranno labellezza della Puglia in Italia e all’estero.

Mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 11 nella sala “Brigida-Rozzoli” del Comune di Monopoli si terrà un incontro al quale saranno presenti il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, gli amministratori delle altre città coinvolte, il Presidente Regionale UNPLI Puglia Rocco Lauciello, i Presidenti delle Pro Loco coinvolte Francesco Barnabò (Monopoli), Vito Antonio Galasso (Conversano), Antonietta Racanelli (Sannicandro di Bari), Michele Mitarotonda (Bitetto), Massimo Mallardi (Cassano) e Pietro Colonna (Altamura).

Saranno presenti anche i giornalisti Judita Židžiūnienė (Keliauk), Giovanni Bosi (Turismoitalianews.it), Andrea Assenza (Happily on the road) e Manuela Di Luccio (Gazzetta del gusto).

