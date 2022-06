(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Edilizia: Papatheu (FI), no a blocco circuito credito, governo intervenga

“No al blocco del circuito del credito nell’edilizia. Il governo intervenga al più presto per ridare slancio ad un settore vitale per la nostra economia”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu. “Piuttosto che concentrarsi su interventi una tantum, l’esecutivo renda strutturali misure come il superbonus che hanno rimesso in moto processi di sviluppo virtuoso, anche in termini di recupero urbano e rilancio dei borghi”, conclude la parlamentare di FI.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this