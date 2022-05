(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 Si è chiusa domenica i l’ultima giornata della prima fase del campionato di serie A, che ha visto l’importantissimo doppio successo diSettimo Torineseai danni delPlatform TM Poviglio. Piemontesi che restano quindi agganciati al treno poule scudetto insieme aiCampidonico Grizzlies,rimandando il verdetto al recupero di mercoledì. Doppiette diParmaclimaeSultan Cervignano, mentre pareggiano i contiLongbridge, CSA Torre Pedrera, Ciemme Oltretorrente e Ecotherm Brescia.

Nelle partite del mattino il risultato più eclatante è stato quello delParmaclima, che è andato a vincere in sette riprese con ilSenagocon un attacco da 20 punti e 19 valide. I lanciatorilombardi Bortolomai(4rl-10bv),Marzullo e Rotondonon sono riusciti a mettere un freno all’attacco ducale che si è portato sul 6-1 al 2° e 13-1 al 5°, prima della sostituzione del partente. Al 7° un big-inning da sette punti ha mandato tutti al riposo.Aldegheri e Fabiani(v.), che hanno concesso sei valide, mentre i loro compagni hanno migliorato le medie battuta: 3/5Astorri(5pbc); 2/3Gonzalez(4pbc) ePoma; 2/4Koutsoyanopulos(3pbc),SambuccieFlisi.

Nella corsa poule scudetto fondamentale affermazione in gara1 perSettimo Torinesecontro i reggiani delPlatform TM Poviglio. Dopo il botta e risposta iniziale, i piemontesi hanno costruito sul successo con 2 punti al 3°, 4 al 4° e 3 al 7°. Al resto ha pensato il vincenteVaralda(8bv-5so in 6.1rl). Tredici le valide locali (3/5Giorgio Calvo), contro le dieci degli ospiti.

AlLongbridge Bologna, nel primo duello, è bastato praticamente il secondo attacco (7 punti, con 3 valide, 5 basi ball e 1 colpito concessi dal partenteNicolò Ioli) per chiudere la sfida contro ilCSA Torre Pedrera. Un big-inning fatale ai Falcons che nelle altre riprese hanno tenuto testa ai bolognesi, finendo con il battere una valida in più (7 contro 6).Campanella(4rl-5bv-6so) eCantelli(v., 5rl-2bv-7so) sono riusciti comunque a conservare il vantaggio iniziale.

Sorretto daDavide Bertoli(4bv-4so in 7rl) ilSultan Cervignanoha vinto abbastanza agevolmente control’Itas Mutua Rovigo, una delle più belle realtà di questa fase di qualificazione. I friulani hanno messo la testa avanti al 2° con tre punti e l’hanno chiusa con altri sei segnature tra il 6° e l’ottavo. I rodigini sono riusciti a mettere a segno un punto grazie alla valida diBuinal 7.

Battitori sugli scudi nel duello traCiemme Oltretorrente e Ecotherm Bresciacon 26 valide complessive. I lombardi sono scattati al 1° sul 2-0 grazie a un errore e al singolo diBazzana;Arcilaha spinto il 3-0 al 4°. Brescia va avanti con 3 punti al 6° e 4 al 7° (singolo diAlloisio, battuta diArcila, punto forzato e volata di sacrificio diGonzalez). La Ciemme al cambio di campo inizia una rimonta che in due attacchi la porta sul 6-10, ma il doppio di Rodriguez e il singolo diJaramillodanno la necessaria tranquillità ai bresciani.

Anche le partite pomeridiane hanno riservato sorprese con importanti risultati soprattutto nel girone A, l’unico ad avere ancora un posto vacante per l’accesso alla poule scudetto.

Più equilibrata la seconda partita traParmaclima e Senago, conclusa comunque in favore degli ospiti sul punteggio di 4-0. Importanti prestazioni dei monti da entrambe le parti, ma al 3° inning è Parma che riesce a decifrare i lanci del partenteSheldonsegnando 2 punti e portandosi in vantaggio conBattioni, Koutsoyanopulos e Gonzalez.Al 5° ecco arrivare il punto del 3-0, mentre al 9° l’allungo definitivo, mentre in difesa i parmensi restano in totale controllo grazie alla staffetta di lanciatoriDiaz, ContreraseHabeck. Fondamentale per Parmaclima l’apporto offensivo diGonzalez Sanamè(2/3 con 3 RBI e un fuoricampo).

Ancora più importante la seconda vittoria delSettimo Torinesenel cruciale scontro conPlatform TM Poviglio. 3-1 il risultato finale per i piemontesi, che rispondono prontamente alle vittorie deiCampidonico Grizzliese rimandano il verdetto dell’accesso alla poule scudetto al recupero di mercoledì. È di Poviglio però il primo punto della partita, subito al primo inning con la valida diMinarispinto a casa dal sacrificio dei suoi compagni di squadra. Neanche il tempo di gioire per Poviglio che Settimo reagisce segnando il punto del pareggio, per poi allungare alla terza ripresa con 2 ulteriori punti segnati grazie aSalvatore, Wong e Calvo. Risultato che rimane inalterato per tutto il resto dell’incontro, complici anche le ottime prestazioni diMedina Garciaper Poviglio ma soprattutto diSuarezper Settimo (vincente con 8.2 ip, 14 so, 1 er).

Bastano due inning a decidere la seconda sfida di giornata traLongbridge Bologna e CSA Torre Pedrera, conclusa sul 5-2 per i romagnoli che portano così a casa il pareggio di giornata. 5° inning determinante per gli equilibri dell’incontro, con i 3 punti realizzati dagli ospiti conRossi e Ravegnani, mentre i bolognesi tentano la reazione nella parte bassa della ripresa, segnano un punto con il doppio diRondelli. Longbridge che si avvicina pericolosamente al pareggio all’8° inning con un altro punto, ma gli ospiti non calano la concentrazione e chiudono il match al 9° con 2 punti diAlbini e Giovannini. Padroni di casa che non riescono a concretizzare le 11 valide battute, mentre sono ben 14 gli uomini lasciati in base da Torre Pedrera.

Sultan Cervignanosi prende anche la seconda partita casalinga control’Itas Mutua Rovigo, grazie ad un rotondo 7-0 che mantiene i friulani al quinto posto della graduatoria del girone B. Parte subito forte la squadra di casa, con 2 segnature alla prima ripresa ad opera diDi Michele, Boscarole al triplo diSerra. Parziale che si sbilancia ulteriormente in favore di Cervignano al 3° inning, grazie ai 4 punti realizzati che mettono virtualmente in cassaforte la partita. Al 5° ecco il punto che vale il 7-0 finale, con Rovigo che nonostante l’ottima prestazione nel box diPizzolinon riesce a concretizzare le 7 valide complessive. Maiuscola la prestazione del partente di casaJimenez(vincente con 8 ip, 11 so, 0 er).

Altra partita spettacolare nel pomeriggio traCiemme Oltretorrente ed Ecotherm Brescia, decisa soltanto all’ultimo respiro sul punteggio di 6-5 in favore dei parmigiani, che riescono così a pareggiare la serie. È Brescia però a cominciare col piglio giusto l’incontro, segnando 5 punti nelle prime tre riprese e limitando i danni dell’attacco bresciano subendone solo uno al 3°. Nella fase centrale del match regna l’equilibrio tra le due compagini, ma è proprio nelle ultime battute che succede di tutto. Sono 5 le segnature dei padroni di casa tra 7° e 9°, che riescono a ribaltare il risultato sfruttando anche qualche imprecisione della difesa ospite. Da segnalare nel box per OltretorrentePomponi Francesco e Michele, mentre tra le fila di Brescia brillanoArcila Gonzalez e Jaramillo Marcano.

Il quadro completo dei risultati del weekend.

Gir. A:sabato: Campidonico Torino – Cagliari10-9 (10°),9-3; domenica: Ciemme Oltretorrente – Ecotherm Brescia6-12, 6-5; Senago – Parmaclima1-20 (7°), 4-0; Settimo – Platform-TMC Poviglio10-3, 3-1

Gir. B:NBP Ronchi dei Legionari – Tecnovap Verona7-6, 11-1 (7); Camec Collecchio – Metalco Castelfranco Veneto13-8, 4-2; UnipolSai Bologna – Padova11-0 (7); domenica: Sultan Cervignano – Itas Mutua Rovigo9-1, 7-0

Gir. C:sabato: Mediolanum New Rimini – Fontana Ermes Sala Baganza13-3 (7°); 4-3; Comcor Modena – Hort@ Godo4-10, 3-0; Farma Crocetta – San Marino0-12, 6-5 (10); domenica: Longbridge – CSA Torre Pedrera Falcons11-3, 2-5

Gir. D: sabato: Hotsand Macerata – Spirulina Becagli Grosseto2-9; 2-1; Nettuno 1945 – OM Valpanaro Bologna Athletics10-1; 11-1 (8);Big-Mat Bsc Grosseto – Academy Nettuno rinviata al 22/5.

Classifiche:

Gir. A:Parmaclima (14–0), 1.000; Campidonico Tor e Settimo (9-4), 692; Cagliari e Ciemme Olt (6-7) .462; Platform TMC Pov (4-9) .308; Senago (3-1), .214; Ecotherm Bre (2-11), .154.

Gir. B:UnipolSai Bo (14–0), 1.000; Camec Col (11-3), .786; Itas Mutua Rov e NBP Ronchi (7-7) .500; Sultan Cerv (6-8) .429; Tecnovap Ver (4-9), .308; Padova (4-10), .286; Metalco Cas (2-11), .154.

Gir. C:San Marino (13-1), .928; Hort@ God (11–3), .786; Comcor Mod (10-4), .714; Farma Cro (9-5), .643; Longbridge (5-8), .385; Mediolanum Rim (5-9), .357; CSA T. P. (2-11), .154; Fontana Ermes Sala B. (0-14), .000

Gir. D:Spirulina Becagli Gr (8–2), .800; Nettuno 1945* e Hotsand Mc (7-3), .700; Big Mat Gr (4-4), .500; Orange Academy Net (1-7), .125; OM Valpanaro Bo (1-9), .100.

Si qualificano alla poule scudetto: Parmaclima nel girone A; UnipolSai Bologna e Camec Collecchio nel girone B; San Marino e Hort@ Godo nel girone C; Spirulina Becagli Grosseto e Nettuno 1945 nel girone D.

Nella foto l’interbase del Longbridge Bologna Canuti e Scarpellini del CSA Torre Pedrera(Photobass)

