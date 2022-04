(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 DONNE: POLIDORI (FI), OGGI GIORNO PROFICUO PER PARITA’ GENERE

“Oggi è una giornata proficua per chiunque, donna o uomo, sia impegnato a realizzare la piena parità di genere: prima è arrivato il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale ogni automatismo sull’attribuzione del cognome paterno e poi l’approvazione all’unanimità da parte della Camera dei Deputati della legge sulle statistiche in tema di violenza di genere, uno strumento fondamentale per monitorare il fenomeno, anche dal punto di vista dei cosiddetti “reati spia” anticipatori delle violenze, e quindi predisporre interventi mirati di contrasto. Forza Italia ha contributo e votato convintamente a favore per dotare il Paese di un ulteriore strumento legislativo a tutela delle donne e dei loro figli”. Lo dichiara, in una nota, la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna di Forza Italia, on. Catia Polidori.

