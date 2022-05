(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Domenica 22 maggio la camminata dal titolo “amarsi ai

tempi dell’evoluzione”

per osservare le tecniche degli animali nel conquistare il

sesso opposto

ALBINEA (21 maggio 2022) –Una serie di incontri gratuiti e camminate a tema

ambientale: li hanno organizzati dal Comune di Albinea e il Ceas Rete

Reggiana, in collaborazione con Ecosapiens.

Il terzo appuntamento sarà una passeggiata che si terrà domenica 22 maggio

con ritrovo alle ore 8.45 nella sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Titolo:

“Amarsi ai tempi dell’evoluzione”. Insieme alla naturalista Giorgia Venturi i

partecipanti comprenderanno le tecniche messe in pratica dalle specie animali

delle colline di Albinea per conquistare il sesso opposto.

Per informazioni: 0522.590206

Marco Barbieri

