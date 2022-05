(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 DL UCRAINA BIS, DEHORS PROROGATI AL 30 SETTEMBRE. BRIZIARELLI (LEGA): RISPOSTA CONCRETA AGLI OPERATORI

“La proroga fino al 30 settembre 2022 per l’occupazione del suolo pubblico per i dehors, richiesta dalla Lega e approvata ieri notte in commissione al Senato, è una risposta concreta a quegli operatori che faticano ancora a riprendersi dall’emergenza sanitaria ed economica, e che ci chiedono con forza di non essere lasciati soli nella ripartenza post pandemica. Questa è una misura importante per tutta l’Italia, ma in particolare per regioni come l’Umbria che hanno molte località turistiche”. Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli, primo firmatario dell’emendamento approvato che “permette a bar, ristoranti e pubblici esercizi – spiega il Senatore -, gia’ ritenuti idonei, di continuare, previo pagamento, a usufruire di tavoli e sedie all’aperto per tutta la stagione estiva senza dover produrre alcuna nuova richiesta e senza che le Amministrazioni comunali possano negarlo. Un altro piccolo passo verso la normalita’ e la ripresa”.

🔊 Listen to this