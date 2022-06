Dl Pnrr: Rosato (IV) approvata fiducia, governo unito

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 28 giugno – Oggi una giornata importante per il Paese. La Camera approva la fiducia sul decreto Pnrr e le misure urgenti per la sua attuazione, in particolare su istruzione, pa, energia, salute, digitale.. ora manca l’ultimo tassello. Nonostante alcune chiacchiere e brusii di fondo, il governo Draghi ha dimostrato ancora una volta unità e compattezza negli obiettivi da raggiungere. Nei prossimi mesi vedremo chi vorrà esserci e continuare a sostenerlo con coerenza, e chi no. Ne vale il futuro e il benessere del Paese.

Lo scrive sui social il Presidente di IV Ettore Rosato

