(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Dl Fisco. Ciriani (FdI): governo non convince per nulla, riforma catasto significa nuove tasse su casa

“Il governo ancora una volta non mantiene le promesse. Le sue spiegazioni non ci convincono per nulla. La riforma del catasto significa nuove tasse sulla casa, motivo per cui Fratelli d’Italia sicuramente voterà contro la delega fiscale”.

Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, al Tg2.

________________________

🔊 Listen to this