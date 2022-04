(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 Dl Bollette: Boccardi(Fi), bene decreto. Ora moratoria mutui

“Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro dell’Italia. Auguro che questo provvedimento possa essere non solo la risposta alle difficoltà contingenti di famiglie e imprese ma rappresentare il primo passo affinché in tempi ragionevoli l’Italia possa avviarsi verso una indipendenza energetica a tutela dell’interesse nazionale e della nostra stessa sopravvivenza”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Michele Boccardi, intervenendo in aula sul decreto legge per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas. “Ringrazio – ha aggiunto – i colleghi di Forza Italia della Camera che sono riusciti a migliorare il decreto: dal raddoppio della produzione nazionale di gas al rilascio di importanti quote di energia a prezzo calmierato per le imprese energivore, dalla metanizzazione del Mezzogiorno all’implementazione della produzione di biogas fino all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Molto è stato fatto, ma indubbiamente molto resta da fare per assicurare la liquidità alle imprese, evitando il loro tracollo a causa del vertiginoso aumento dei costi energetici. Ritorno quindi a chiedere con decisione una moratoria fino al 31 dicembre 2022 del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti ricevuti dalle imprese prima della pandemia. Solo poche di esse hanno potuto onorare il versamento delle rate di gennaio, febbraio e marzo. Chiedo con forza di salvare il tessuto produttivo italiano, è proposito di buonsenso che non può non trovare consenso nel governo e nel parlamento anche in vista di una possibile stretta che dovrebbe arrivare da Bruxelles se verranno recepiti gli standard più stringenti di Basilea sulla concessione dei mutui. Una ragione ulteriore per non avere alcuna esitazione sulla moratoria dei mutui”- ha concluso.

