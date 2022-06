(AGENPARL) – NAPOLI ven 24 giugno 2022



Comune di Napoli – Dispositivo di traffico temporaneo in via Montesilvano per lo svolgimento delle manifestazioni previste nell’ambito del “Campania Teatro Festival 2022”



<!–

var _paq = window._paq = window._paq || [];

/* tracker methods like “setCustomDimension” should be called before “trackPageView” */

_paq.push([‘trackPageView’]);

_paq.push([‘enableLinkTracking’]);

(function() {

var u=”https://ingestion.webanalytics.italia.it/”;

_paq.push([‘setTrackerUrl’, u+’matomo.php’]);

_paq.push([‘setSiteId’, ‘RjLp6JopWQ’]);

var d=document, g=d.createElement(‘script’), s=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];

g.type=’text/javascript’; g.async=true; g.src=u+’matomo.js’; s.parentNode.insertBefore(g,s);

})();

–>



Home<!– –> Aree tematiche Trasporti e mobilità Dispositivo di traffico temporaneo in via Montesilvano per lo svolgimento delle manifestazioni previste nell’ambito del “Campania Teatro Festival 2022”





Fonte/Source: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45268