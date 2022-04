(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 DISABILITA’. VERSACE (FI): “CON MINISTRO BRUNETTA ELIMINIAMO 600 BARRIERE BUROCRATICHE”

“Tra le centinaia di proposte di semplificazione raccolte, in queste settimane, dalla consultazione pubblica ‘Facciamo semplice l’Italia’, promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, molte segnalazioni riguardano le difficoltà e i disservizi che cittadini con disabilità riscontrano quotidianamente nel rapporto con la pubblica amministrazione.

Questo censimento, previsto dal PNRR, è il passo preliminare decisivo per abbattere tutte quelle barriere, a partire da quelle burocratiche, che impediscono ai cittadini di poter accedere a servizi cui hanno diritto.”

Lo dichiara in una nota la deputata Giusy Versace, Responsabile dei Dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia e consigliere giuridico del Ministro Brunetta per le questioni inerenti alla tutela delle disabilità.

“Voglio ringraziare il Ministro per il suo impegno, ribadito oggi in audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, nel dare assoluta priorità alla semplificazione delle procedure amministrative che riguardano innanzitutto le persone con disabilità e le persone anziane, garantendo piena accessibilità ai servizi. Già nei mesi scorsi siamo intervenuti per semplificare e rendere più accessibili anche i concorsi pubblici, garantendo prove individualizzate. Inoltre, con il Dipartimento della P.A. siamo al lavoro per censire tutte le barriere architettoniche e sensoriali ancora presenti negli edifici pubblici e migliorare l’accessibilità dei portali web evitando di creare nuove barriere digitali che rischiano di escludere milioni di cittadini dal processo di innovazione in atto”, conclude.

