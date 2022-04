(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Difesa, Tripodi (FI): In aula mozione per ripristino della Festività Nazionale 4 Novembre

“Oggi in aula si è tenuta la discussione generale della mozione a mia prima firma, per il ripristino della Festività Nazionale del 4 Novembre. Un provvedimento più che doveroso, illustrato con efficacia dal collega Pittalis e che impegna il Governo ad adottare: tutte le iniziative di competenza per dare concreta attuazione a quanto previsto dal comma 908, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ed iniziative normative volte a ripristinare la festività nazionale del 4 novembre per la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Ripristinare la festa del 4 novembre significa onorare degnamente tutti i nostri militari impegnati in Italia e nell’ambito delle missioni internazionali a salvaguardia della pace e a difesa dei diritti umani e a sostegno dei più deboli; significa anche valorizzare la professionalità, l’abnegazione, il senso di solidarietà e di umanità con cui donne uomini delle nostre Forze Armate assolvono ai loro doveri nel rispetto del giuramento di fedeltà alla Repubblica e ai valori della Costituzione”. Lo dichiara Maria Tripodi, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio.

