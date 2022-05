(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 [][][Roma, 23 maggio 2022]

Dich. Stefania Craxi

Bene proposta stop Patto di stabilità anche per il 2023

Utilizzare i prossimi mesi per un suo radicale superamento

“Va accolta con favore e sostenuta con forza la proposta della Commissione europea di uno stop alle regole del Patto di stabilità e crescita anche per l’anno venturo. E’ infatti impossibile immaginare una ripresa tout court di una disciplina che non ha portato grandi fortune all’economia e alla costruzione europea, specie in un contesto che sconta le conseguenze post-pandemiche e risente degli effetti drammatici del conflitto russo-ucraino.

E’ però necessario utilizzare questi ulteriori mesi di tempo per lavorare ad una radicale modifica delle regole del Patto, immaginando un suo superamento a favore di una disciplina che sappia sostenere una crescita equa e solidale all’interno dell’Unione e nelle diverse realtà nazionali che la compongono, nonché le stesse ambizioni di sviluppare una politica estera e di difesa comune”.

Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e Presidente della Commissione Affari esteri.

🔊 Listen to this