DEBUNK

“DEPRESSION & DISORDER”

UN BRANO GRAFFIANTE IN ANTICIPAZIONE DEL NUOVO ALBUM

La band reggiana Debunk pubblica “Depression & Disorder”, il secondo singolo ad anticipare il nuovo disco, la cui uscita è prevista per il 2022.

In questa canzone si parla di una società piena di vizi come quella che viviamo, afflitta da consumismo, alcol e droghe.

Lo stile di vita che deriva da queste abitudini può facilmente portarci a finire nel vortice della depressione e della paranoia.

Un mondo che corre più veloce del tempo, dove se inciampi rimani indietro e l’unico modo che hai per rimetterti al passo è fare compromessi.

Questi possono a loro volta snaturare quello che sei, col rischio di cadere, senza la forza per rialzarsi, in un disordine psicologico dal quale è impossibile fare ritorno.

Un singolo energico e graffiante del quartetto emiliano, lascia il segno incidendo con il proprio sound quanto con il proprio testo.

La band si forma ufficialmente nel 2011 in provincia di reggio emilia, all’epoca e fino al 2020 un trio, trova la sua line up definitiva dopo qualche anno.

Il 2021 vede l’entrata dell’ultimo membro alla seconda chitarra.

Il quartetto formato da membri ed ex membri di Los Fastidios, Raw Rower, FFD e Because The Bean ha diviso il palco con band del calibro di Lagwagon, GBH, Nabat, Nuclear Assault, Cripple Bastards e Ratos de porao.

Il 2019 vede l’uscita ufficiale del primo album “Doped Life” prodotto e distribuito dalla label “sorry mom!”.

Il nuovo disco scritto e registrato durante la quarantena esce ad aprile 2022 col titolo “Depression Disorder & Paranoia” sempre prodotto e distribuito da “Artist First” e “Sorry Mom!”.

