(AGENPARL) – Roma, 26 ott 2021 – Nessun accordo tra le forze politiche sul Ddl Zan al termine di una lunga giornata di riunioni. Dalla Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama è emerso che il rinvio del Ddl al Senato non ci sarà. Resta in piedi la cosiddetta ‘tagliola’ chiesta da Lega e FdI. Si tratta del non passaggio all’esame degli articoli, andando direttamente al voto sul provvedimento. La discussione riprenderà domattina in Aula e poi si passerà al voto sul non passaggio all’esame degli articoli. Incognita sul voto segreto.

