(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 DDL CONCORRENZA : FORZA ITALIA “ ATTENZIONE AL FUTURO DELL’IDROELETTRICO SENZA REGOLE NAZIONALI RISCHIAMO UN GRAN PAPOCCHIO”

“Martedì prossimo sarebbe in calendario una riunione Camera Senato sul DDL Concorrenza ed il tema delle concessioni idroelettriche sarà al centro del dibattito. L’ipotesi trapelata di allungare le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023 sarebbe l’ennesimo “papocchio” che lascerebbe appeso ad un filo un settore strategico come l’idroelettrico, non affrontando il vero obiettivo che dovrebbe porsi l’esecutivo, vale a dire come tutelare la principale fonte di energia rinnovabile italiana e come avviare gli investimenti pluriennali, anche per raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, attraverso un quadro di regole organiche e stabili, senza pregiudizio per il settore rispetto al contesto internazionale.Allo stato attuale il dettame dell’art.5 del DDL Concorrenza e le proposte di riformulazione che circolano non appaiono risolutive delle criticità di disomogeneità tra Regioni e di totale mancanza di “parità di condizioni” in un contesto europeo. L’unica certezza che abbiamo è che saremo molto probabilmente l’unico Stato europeo a mettere a bando il suo bene più prezioso in questo momento: la generazione di energia. Assunto che analoghe aperture del mercato non siano state fatte da altri Peasi UE e che la Commissione proprio di recente – attraverso l’archiviazione delle procedure di infrazione a carico di alcuni Stati, fra cui l’Italia, abbia detto che la concorrenza sull’idroelettrico possa anche fare un passo indietro – occorre approfondire attentamente, con il più ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche della maggioranza e dell’opposizione, la configurabilità in capo all’Italia di un effettivo obbligo, di derivazione eurounitaria, di attivazione delle gare per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, anche con riferimento agli obblighi nell’ambito del PNRR assunti dal nostro Paese in epoca antecedente l’archiviazione della procedura di infrazione, della recente relazione del COPASIR e in un contesto geopolitico significativamente differente rispetto a quello attuale in cui le ragioni di interesse generale connesse all’approvvigionamento energetico assumono rilievo di carattere strategico a livello nazionale.” Così in una nota la vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e responsabile del Dipartimento politiche industriali, Claudia Porchietto e Alessandra Gallone, vice capogruppo di Forza Italia al Senato e Responsabile del Dipartimento Ambiente del partito.

