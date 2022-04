(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 La collana e il profumo di mamma: festeggiala al Museo Civico di CuneoGiovedì 5 e sabato 7 maggio 2022 – laboratori creativi per bambini

In occasione della Festa della mamma, il Museo Civico di Cuneo propone due laboratori creativi, per piccoli e piccolissimi visitatori.

Giovedì 5 maggio, a partire dalle 16.30, i bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni si cimenteranno nel realizzare una colorata collana per festeggiare la mamma, sul modello dei monili che venivano utilizzati da donne e bambine fin dall’Antichità.

Sabato 7 maggio, a partire dalle 15.30, giovani artisti fra i 7 e gli 11 anni creeranno invece un divertente porta profumi, grazie all’utilizzo di differenti materiali, morbidi ed elastici.

I partecipanti in visita al museo potranno in questo modo mettersi alla prova e divertirsi a sperimentare varie tecniche creative, confrontando il prodotto finale con i preziosi gioielli, conservati o esposti nel percorso museale.

Ogni attività laboratoriale organizzata dal Museo ha l’obiettivo di arricchire la fantasia e le abilità manuali dei più piccoli, avvicinandoli in modo giocoso ed educativo ai contenuti dell’istituzione culturale.

Il costo di partecipazione al laboratorio è di euro 5,00 a bambino.

Il materiale necessario, atossico e facile da modellare per i piccoli partecipanti, è interamente fornito dagli organizzatori.

