(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Cinema Monviso: programmazione spettacoli dall’ 8 al 15 giugno 2022

Trasmetto la programmazione del Cinema Monviso [Via XX Settembre n.14 – Cuneo]

Giorno

Titolo

Mercoledì 8 giugno

Chiuso per riposo settimanale

Giovedì 9 giugno

21,00

Esterno notte (Parte 1)

Venerdì 10 giugno

21,00

Esterno notte (Parte 1)

Sabato 11 giugno

21,00

Esterno notte (Parte 1)

Domenica 12 giugno

21,00

Esterno notte (Parte 1)

Lunedì 13 giugno

21,00

Esterno notte (Parte 1)

Martedì 14 giugno

21,00

Esterno notte (Parte 1)

Mercoledì 15 giugno

21,00

Serata con Alessandro de Bertolini che presenterà il docufilm

“It’s My Home For Three Months”

Ingresso libero

Il programma può subire variazioni

Per ulteriori informazioni:

