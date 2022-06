(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Csm: Sisto, ragionevolmente ottimisti su ok a riforma

“La fiducia sulla riforma del Csm? Non la ritengo praticabile: ne servirebbero 43, ossia una per articolo e comunque il provvedimento dovrebbe ritornare alla Camera, con il fortissimo e inaccettabile rischio di fare votare il nuovo CSM con la legge attuale. Ma la conclusione, senza modifiche, dell’esame del testo in Commissione al Senato ci lascia ragionevolmente ottimisti sulla possibilità di arrivare rapidamente all’approvazione di una buona riforma dell’ordinamento giudiziario. Questo governo di ‘soccorso nazionale’, nato su volontà e impulso di Silvio Berlusconi, deve offrire risposte concrete al Paese”. Così a Agorà, in onda su Rai 3, il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi sulle comunali ha commentato: “Nell’ambito del centrodestra si deve fare di tutto per andare uniti: solo così si vince, evitando e ricomponendo le divisioni “.

