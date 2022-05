(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Ministero dell’Istruzione

Ufficio Stampa_____________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

Proclamati i vincitori delle IV Olimpiadi di Economia e Finanza In crescita la partecipazione delle scuoleBianchi: “L’economia ci insegna un metodo per ragionare e ci dà gli strumenti per comprendere l’attualità”

Si è svolta a Milano la cerimonia di proclamazione e premiazione della IV edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza. In 40 hanno partecipato alla sfida finale: studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ai sei vincitori, tre per la categoria Junior e tre per quella Senior, è stato consegnato un assegno di studio messo a disposizione dalla Banca d’Italia.

I numeri per questa competizione sono in continua crescita. Sono 200 le scuole che si sono iscritte a questa edizione, 17.000 gli studenti che hanno partecipato alle gare di istituto.

Le Olimpiadi di Economia e Finanza sono organizzate dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, oltre a rappresentanze delle Associazioni disciplinari e docenti.

La competizione, promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale d’istruzione, è inserita nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

“Complimenti alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato, con rigore ed entusiasmo, a queste Olimpiadi di Economia e Finanza”, ha detto il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Imparare fin da ragazzi a gestire le nostre scelte, studiando i sistemi che governano il nostro Stato, a partire dalla nostra Costituzione, consente alle nuove generazioni di partecipare alla vita sociale e lavorativa in modo più consapevole. L’economia ci insegna un metodo per ragionare e una profonda capacità di analisi e ci dà anche gli strumenti per comprendere l’attualità e affrontare i diversi aspetti della vita quotidiana”.

I nomi dei vincitori:

Categoria Junior:

1° classificato: Christian Veccari, Liceo ‘G. Carducci’, Bolzano

2° classificato: Marco Prati, I.T.E.S. ‘J. Barozzi’, Modena

3° classificato: Nicolò Barezzani, I.T.E.T. ‘A. Bassi’, Lodi

Categoria Senior:

1° classificato: Stepan Yantso, I.T.E.S. ‘Jacopo Barozzi’, Modena

2° classificato: Filippo Arcari, I.T.E. ‘A. Tambosi’, Trento

3° classificato: Dimitri Colombo, I.S.S. ‘G. Oberdan’, Treviglio (BG)



Roma, 6 maggio 2022

🔊 Listen to this