(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Ministero dell’Istruzione

Ufficio Stampa

________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

PNRR, concluso l’ulteriore bando da 70 mln per gli asili nido

“Siamo riusciti a utilizzare per intero le risorse del PNRR per gli asili nido – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. Un lavoro di squadra che ci rende orgogliosi, condotto con l’Agenzia per la coesione, le Prefetture, l’ANCI, la struttura ministeriale per il PNRR. Un’azione che ha permesso anche di rinsaldare e ricucire rapporti istituzionali con il territorio, con il costante supporto fornito ai Comuni per poter partecipare ai bandi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a conseguire questo importante risultato”.

Si procederà ora all’elaborazione e, nelle prossime settimane, alla pubblicazione delle graduatorie di quest’ultimo bando e di quello precedente, concluso a fine marzo.

Il sito del PNRR Istruzione

https://pnrr.istruzione.it/

Il comunicato precedente

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-chiuso-il-bando-asili-nido-con-la-proroga-piu-76-di-domande-bianchi-risposta-positiva-frutto-di-un-lavoro-condiviso-

Roma, 4 giugno 2022

