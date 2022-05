(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 FESTA DELLE NAZIONI

Civita Castellana – Sabato 21 maggio in occasione della Festa delle Nazioni, l’assessore alle politiche sociali Carlo Angeletti e il consigliere comunale Gianluca Gasperini hanno preso parte alle iniziative organizzate dalla comunità cattolica Shalom presso la casa contemplativa in località Pian Paradiso. Per l’iniziativa internazionale, alla sua decima edizione e patrocinata dal Comune, diverse sono state le attività realizzate. Il primo pomeriggio è stato dedicato all’animazione per i più piccoli, mentre la serata ha offerto momenti di dialogo e scambio interculturale, musica dal vivo e degustazioni gastronomiche con prodotti provenienti da svariati paesi (Romania, Albania, Brasile, Germania, Australia, Polonia, Algeria) proprio all’insegna di una fusione dei sapori e delle consuetudini culturali e culinarie multietniche. Un momento aggregativo e di scambio culturale a cui Angeletti e Gasperini hanno partecipato portando i saluti in rappresentanza dell’amministrazione comunale e ringraziando padre Edie Bethlem e tutti gli organizzatori della comunità Shalom per un’iniziativa che agevola i processi di integrazione dei cittadini stranieri e promuove la multiculturalità, lo scambio delle reciproche “diversità culturali” attraverso l’arte, la cucina, l’artigianato e la musica di diverse nazionalità.

Civita Castellana, 24 Maggio 2022

🔊 Listen to this