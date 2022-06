CS AAROI-EMAC – SAQURE 2022: Quali Medici per quali Ospedali alla luce del PNRR? Lavoranti e Servizi in appalto ai Privati o Sanità Pubblica 3.0?

(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Roma, 20 Giugno 2022

SAQURE 2022: Quali Medici per quali Ospedali alla luce del PNRR?

Lavoranti e Servizi in appalto ai Privati o Sanità Pubblica 3.0?

Il 21 e 22 Giugno a Roma il Meeting dell’AAROI-EMAC

“Siamo passati attraverso un periodo difficilissimo, ma ora vogliamo e dobbiamo parlare di futuro, ossia di sanità futura nell’ambito che direttamente ci riguarda, l’Area Critica”. E’ questo l’obiettivo – sintetizzato dal Presidente Nazionale AAROI-EMAC, Alessandro Vergallo – di SAQURE 2022, il Meeting organizzato dal Sindacato dei Medici Anestesisti Rianimatori e dell’Emergenza-Urgenza che si svolgerà a Roma Eventi – Fontana di Trevi il 21 e il 22 Giugno.

“La pandemia da SARS-COV 2 – afferma Emanuele Iacobone, Responsabile Scientifico del Meeting – ha sconvolto la vita delle persone, imponendo profondi cambiamenti al mondo sanitario. Ricorderemo sempre un prima e un dopo non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nell’organizzazione e nella gestione ospedaliera, non solo durante l’impatto pandemico, ma anche e soprattutto in prospettiva post-pandemica. È il motivo per cui la terza edizione di SAQURE, mai come questa volta, è fortemente proiettata nel futuro. Paradossalmente, perfino lì dove affronteremo direttamente gli anni di pandemia attraverso il ‘debriefing di una catastrofe’, lo faremo pensando al domani, con la volontà di analizzare l’accaduto a tutto tondo, anche ad esempio dal punto di vista dei media, per non trovarci più in situazioni simili a quelle vissute”.

“Nella due giorni, in maniera trasversale tra le diverse sessioni, lo sguardo sarà sempre rivolto in avanti – ribadisce il Presidente AAROI-EMAC – nell’affrontare tutte le tematiche che investono la professionalità dei medici che hanno affrontato l’emergenza pandemica nelle sue manifestazioni cliniche ed epidemiologiche più gravi, partendo dagli approfondimenti sugli interventi governativi adottati d’urgenza per la riorganizzazione ospedaliera durante le fasi più critiche, ed arrivando a quelli che si prefigurano all’orizzonte per il rilancio dell’erogazione delle cure, il cui rallentamento non è ancora stato completamente risolto. Vi saranno focus sulle progressioni di carriera, sui turni di lavoro, sulla difficoltà di conciliazione con la vita privata e familiare, sulle peculiarità di altissima prevalenza di rapporto esclusivo che caratterizzano in particolare i Medici Anestesisti Rianimatori ed ancor di più quelli dell’Emergenza-Urgenza, tutti elementi che minano l’attrattività di queste due specializzazioni, provocando una carenza di specialisti disponibili per essere assunti con rapporto di lavoro del pubblico impiego molto più grave rispetto a tutte le altre.

Si tratta di criticità – prosegue Vergallo – di cui dovrà obbligatoriamente tener conto il prossimo imminente rinnovo contrattuale, con adeguate specifiche voci stipendiali, a meno che non vi sia la volontà politica di appaltare le Rianimazioni e soprattutto i Pronto Soccorso, oltretutto a costi pubblici enormemente più alti come sta già accadendo, a medici in un modo o nell’altro “a cottimo”. Saranno naturalmente affrontati anche i temi della responsabilità professionale e della tutela assicurativa, anch’essi peculiari di entrambe le discipline, oltre che quelli delle nuove tecnologie, della telemedicina, dell’intelligenza artificiale in Anestesia e Rianimazione, della Mobile Technology al servizio dell’Area Critica, così come, grazie anche all’esperienza ormai pluriennale del Centro di Simulazione Avanzata AAROI-EMAC SimuLearn®, sarà dato risalto all’importanza della simulazione per l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze in settori così delicati.

Sempre collegati ai futuri sviluppi professionali sono il focus sulla medicina di emergenza-urgenza e sulla sanità civile e militare in Area Critica e la sessione dedicata all’importante ruolo delle Società Scientifiche, alla Programmazione della Scuola di Specializzazione ARTID e al ruolo del Sindacato anche per la MEU.

Il Meeting sarà – conclude il Presidente AAROI-EMAC – anche l’occasione per far luce sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di come questo possa cambiare il mondo sanitario in generale e l’organizzazione del lavoro degli Anestesisti Rianimatori e dei Medici dell’Emergenza-Urgenza.”

Sempre nell’ambito dell’organizzazione lavorativa non mancheranno approfondimenti sul Governo Clinico, sul Risk Management e sul Controllo di Gestione, che verranno affrontati insieme ad altre figure professionali, dal direttore sanitario all’ingegnere gestionale, da medici di altre specialità all’avvocato. Il tutto anche in funzione della sicurezza intesa come sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti e del rapporto medico-paziente. Non a caso, argomento di primo piano del Meeting è la Comunicazione da considerarsi come risorsa di qualità e sicurezza.

“Essere in grado di comunicare un evento avverso in Area Critica – sottolinea Iacobone –, così come parlare e condividere il fine vita con un familiare deve far parte del bagaglio professionale e umano di ogni Medico, in particolare di un Anestesista Rianimatore. E’ necessario farlo, farlo bene anche in condizioni difficili come quelle che abbiamo vissuto nel corso della pandemia. Un periodo in cui abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse per riuscire a comunicare nel migliore dei modi con i pazienti e con i famigliari, sebbene gli ostacoli fossero tanti. A partire dalla enorme difficoltà di non poter spiegare di persona, di doverlo fare al telefono o attraverso uno schermo. In un certo senso abbiamo dovuto reinventarci, imparare a comunicare in maniera diversa. Ed è per questo che nel corso della sessione temi bioetici verranno trattati anche dal punto di vista dei famigliari, con la testimonianza di un famigliare e di un paziente che ha vissuto la terapia intensiva, mentre le tematiche più delicate della bioetica e le loro controversie giuridiche verranno affrontate da esperti del settore”.

