CROTONE E’ stata una settimana intensa di controlli e di risultati quella del Nucleo Operativo Ambientale (Noa) della Polizia Locale di Crotone. Con l’ausilio di strumenti di ripresa, come fototrappole e telecamere, ma anche con appostamenti e, persino, attraverso l’apertura dei sacchetti dell’immondizia, sono fioccate decine di contravvenzioni per violazioni a vario genere che vanno dal mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti fino all’abbandono indiscriminato su suolo pubblico di materiali da smaltire, anche ingombranti. Tra gli altri si segnalano alcune persone provenienti da un comune vicino sorprese ad abbandonare rifiuti di ogni genere, (tra i quali delle latte di vernice da smaltire e dei materiali di risulta da piccoli lavori edili) nelle zone di Poggio Pudano e nella zona di Farina e Trafinello. Un’abitudine purtroppo frequente quella di non effettuare la differenziata nei propri comuni di provenienza portando i propri rifiuti nella città capoluogo depositandoli in prossimità dei cassonetti. I trasgressori sono stati individuati dalle fototrappole e sanzionati (alcuni hanno già pagato, altri saranno convocati nei prossimi giorni) con la importante sanzione di 600 euro prevista dal Decreto legislativo 152/2006. Molti anche i casi di persone che si fermano in orari non previsti dalle ordinanze comunali e gettano il loro sacchetto dei rifiuti quando la raccolta è già passata, contribuendo a mantenere quello stato di degrado che è facile rilevare intorno ai cassonetti. Altri ancora si spostano dalle zone del proprio domicilio per non seguire le regole della differenziata. Tali violazioni, sebbene sanzionate per un minore importo di 50 euro, sono comunque indicative che il controllo deve essere fatto e deve essere potenziato per rieducare ad un maggiore senso di civiltà e riportare un dignitoso decoro urbano soprattutto nelle aree adiacenti i cassonetti. (News&Com)

