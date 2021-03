CROTONE, AGGREDISCE AGENTI DURANTE CONTROLLI: ARRESTATO

CROTONE Nella giornata di martedì scorso, gli agenti della Squadra volante ha tratto in arresto S. S., ragazzo crotonese del 1994, per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Crotone, veniva sorpreso alle 21.15 mentre, insieme al fratello, transitava in una via cittadina. Quando gli operatori hanno chiesto come mai fosse ancora in giro, S.S. non ha fornito nessuna giustificazione in merito al fatto di non essere rincasato violando così le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione. Successivamente, il 27enne ha aggredito un agente afferrandolo dalle mani e scagliandolo contro la vettura di servizio. Grazie agli altri equipaggi intervenuti in ausilio, l’uomo, che è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, è stato successivamente condotto presso la propria abitazione in attesa della direttissima prevista per la giornata del 10 marzo. Nella giornata del 10 marzo, al Tribunale di Crotone. in occasione del rito direttissimo S.S. è stato nuovamente deferito all’autorità giudiziaria per il reato di minaccia e violenza a pubblico ufficiale poiché ha continuato a proferire minacce nei confronti del personale in divisa. Al termine dell’udienza, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Crotone con divieto di uscire di casa dalle 17 a mezzanotte. (News&Com)

