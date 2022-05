(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Lw%3d8zLxI_xsap_93_zqYr_06_xsap_88iZlVnY.kEi9rKx.3uE_zqYr_06l_JYsV_TnHtD.iIvP_zqYr_06_xsap_98nCn_JYsV_UlH2U4Uh_JYsV_Ui9s_JYsV_UlDA5o_HWuX_Sg_JYsV_UlLvO4J7–b_zqYr_0V4_JYsV_UlF2_JYsV_TD._HWuX_Sj0-BZv_JYsV_Ui5mW_zqYr_0V4_JYsV_UlFv_JYsV_TDP_xsap_88B_HWuX_Sg-_JYsV_TDN_xsap_96xL_xsap_8XrVl4FUuS_zqYr_A1ED_zqYr_A4t_JYs3i1gV_TnN1_pKlS%265%3d9ZBVDY%26j%3dE3I250.DkL%26qI%3d7XDUE%26D%3d9%26D%3d7U9T0%26G%3d0TFa%262%3d-QDZBQ7aBXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 30 maggio 2022

FERRARA ARTE – Dal 18 giugno in esposizione i dipinti di Augusto Daolio, un affondo nell’altro universo artistico del fondatore dei Nomadi

[Aperture straordinarie alla Palazzina Marfisa d’Este: dal 3 al 12 giugno la mostra ‘Oltre lo sguardo’ della fotografa Arianna Di Romano è visitabile anche di sera](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOaDYTZ%26t%3dV%26B%3dRAVRU%26w%3dWRaG%26P%3d6K2K_Frau_Q2_zvqq_0A_Frau_P75RK.4zJB2k61FuPB6.qO_Frau_P7vJH08D3_IYxn_SnYSUCd_Frau_P7iK3I2PF6-1OF2wM20v6F0m-60Ci-KyCiUN0v6-A2zA7Ji-93J20-22t-X-yC-9W-503BBF-t6-AF1OF2-wGHIm-GC-JoPyIlJ-26tGy-76y2iwOC8z642-iM72vIy-5q-MCDiIC-6-4DG026z0t0-yEkC3-5q-N3Ii.CHDt%269%3dAL1Q1S.v0H%2601%3dVTWCd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Ultimi giorni per poter visitare la mostra che raccoglie gli sguardi “rubati” in giro per il mondo dalla fotoreporter Arianna Di Romano. La palazzina rimarrà chiusa dal 14 al 17 giugno per il nuovo allestimento: dal 18 giugno ospiterà Il respiro della natura, con le opere pittoriche di Augusto Daolio, voce dei Nomadi. Un mondo onirico, magico, fortemente evocativo e simbolico, nel quale si coglie una personale riflessione sul rapporto e la continuità tra uomo e natura.

Ferrara, 28 maggio 2022 – Dal 3 al 12 giugno la mostra fotografica “Oltre lo sguardo” alla Palazzina Marfisa d’Este sarà visitabile anche di sera. In occasione della rassegna Musica a Marfisa d’Este organizzata dal Circolo Amici della Musica “G. Frescobaldi”, il museo che ospita gli scatti di Arianna Di Romano rimane aperta anche dalle 18 alle 21 (ultimo ingresso alle 20.30), oltre al consueto orario: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; lunedì chiuso.

Nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara in collaborazione con Kingford, la mostra (visitabile fino al 12 giugno) raccoglie sessanta fotografie, tanto libere quanto sapientemente studiate, catturate in giro per il mondo dalla fotografa Di Romano, dai più remoti villaggi del Sud Est asiatico, della Romania e della Polonia ai campi profughi e rom in Serbia e in Bosnia, dalla sua terra natale – la Sardegna – alla Sicilia, luogo in cui ha scelto di vivere. Tutte invitano lo spettatore a spingersi “oltre lo sguardo”, oltre l’illusoria, e spesso fuorviante, apparenza del dato reale, alla ricerca di una diversa, e autentica, bellezza.

La Palazzina Marfisa d’Este chiuderà al pubblico dal 14 al 17 giugno, per l’allestimento della nuova esposizione: Il respiro della natura (18 giugno – 11 settembre 2022), con le opere pittoriche di Augusto Daolio, fondatore e voce dei Nomadi. Organizzata dal Comune di Ferrara – Servizio Musei d’Arte e dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con l’Associazione “Augusto per la vita”, la mostra è a cura di Pietro Di Natale.

Augusto Daolio è stato anche un eccellente pittore e disegnatore di radice surrealista. Nato e vissuto a Novellara, nel cuore dell’Emilia, la sua principale fonte d’indagine e d’ispirazione è la natura, intesa come insieme di tutte le cose che nascono, vivono e si trasformano, uomo compreso, «non sempre visibile» nei suoi «spaesati» paesaggi, «ma che», sottolineava, «sa mescolarsi alle cose, scambia i ruoli, diventa cavallo e albero». L’urgenza di raccontare questa “condizione” e l’interesse, emerso in tenera età, per il disegno lo hanno portato a concepire, nella sua breve ma luminosa vita, le opere esposte in mostra. L’artista illustra un mondo onirico, magico, fortemente evocativo e simbolico, nel quale si coglie una personale riflessione sul rapporto e la continuità tra uomo e natura, sulle connessioni e le affinità tra gli esseri viventi e inanimati, e sulla stupefacente, travolgente, e ineffabile, bellezza del creato.

Ferrara, Palazzina Marfisa d’Este, 20 febbraio / 12 giugno 2022, Arianna Di Romano. “Oltre lo sguardo”

Giorni e orari di apertura: 9.30-13 / 15-18 | Chiuso il lunedì. Dal 3 al 12 giugno 2022 apertura serale fino alle 21 (la biglietteria chiude alle 20.30)

(Comunicazione a cura della Fondazione Ferrara Arte)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJhRZOg%268%3dW%267%3dYOWMb%26A%3dXMhU%26Q7t9w%3d1RFLB_Pmyi_aw_Nj1l_Xy_Pmyi_Z2LAC0KC9LE8L1IDQ1E.vM9Q7C.2A.2R%26z%3dIDQH9K.L1P%262Q%3dMbOcU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Martedì 31 maggio 2022 alle 12, nella sala Nemesio Orsatti in via Risorgimento 4 a Pontelagoscuro (Ferrara)

[Presentazione del prodotto a marchio territoriale De.C.O. – Denominazione comunale di origine “Mandurlin dal Pont”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d1dNZ6c%264%3dW%26n%3dUKW4X%267%3dX4dQ%26Q%3dhNBL_rukv_35_0wSt_JB_rukv_20ESw.70Kn5u7cI5Qn9.1P_rukv_206KtCHEe_LiyP_VxZ5XNf_rukv_208NeMwJt5HEoHw-0eF-8No87PtI-57r7zEo-NwNrCBKrCsHe-8w9o-8wJoG1JaT1Kn9-uKmO67l9-vE-oL1CiHw-IaHvQrF1J-d54-LoHB7a5s.DtG4%260%3dmOARcV.6At%26CA%3dW6ZMe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Martedì 31 maggio 2022 alle 12, nella sala Nemesio Orsatti in via Risorgimento 4 a Pontelagoscuro (Ferrara) si terrà la presentazione alla stampa del prodotto a marchio territoriale De.C.O. – Denominazione comunale di origine “Mandurlin dal Pont”.

Interverranno all’incontro: il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Ferrara Angela Travagli, il presidente della Pro Loco di Pontelagoscuro aps Giovanni Pecorari, i panificatori di Pontelagoscuro che hanno fatto richiesta di aderire alla produzione del biscotto (Panificio Artioli, Panificio Buzzolani Marco, Panificio Pasticceria F.lli Partigiani, Panificio Vincenzi Stefano, Pasticceria Vogue) e Lorenzo Schiavina dello IAL Ferrara.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 1 giugno 2022 alle 10 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione della manifestazione della Contrada Borgo San Luca “Giostra del Borgo”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dKeJXPd%26z%3dU%268%3dVGUNY%263%3dVNeM%26O%3d2O8J_Bvgt_M6_6umu_F0_Bvgt_LAAQG.86I86q5wJ1O80.wN_Bvgt_LA2IDDDCy_Mewj_WtXOYJY_Bvgt_LA4Ly5u6oNsHD6DC9Is-MuI-zOw6-uC9N8Lu-9sF-vJ6A9.C8G6%269%3d1OCQqV.808%26CC%3dVJZOd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Mercoledì 1 giugno 2022 alle 10 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione della Contrada Borgo San Luca “Giostra del Borgo”, che si terrà da giovedì 2 a domenica 19 giugno 2022 negli spazi dell’Ippodromo comunale.

All’incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi; il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti; il presidente e il vicepresidente della Contrada Luca Bertazza e Massimo Accorsi; i membri del direttivo Riccardo Canali e Silvano Bernaroli; rappresentanti di AERRS e di AVIS.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 1 giugno 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della XXVII edizione di ‘Restauro – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAeIVFd%26y%3dS%26x%3dVFSDY%262%3dTDeL%26M%3drO7H_2vfr_C6_5scu_E8_2vfr_BA0O7.85Gx6p3mJzMx0.vL_2vfr_BA1G4DCAo_MduZ_WsVEYIV_2vfr_BA3JoNrF46CAyIr-6oGy3-601LsNrL406Aw6-r6sUvGx0-qA-206LkP5G-36yGx0-vF405FkUvGx6y7-n0v-4oIv-55G7M26yA-o-6z4s013k6nLkGv.04Hy%266%3dwP6NmW.174%26D6%3dSFaHa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Mercoledì 1 giugno 2022 alle 11, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della ventisettesima edizione di ‘Restauro – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali’, manifestazione organizzata da Ferrara Fiere Congressi dall’8 al 10 giugno 2022 nel quartiere fieristico di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, il Presidente di Ferrara Fiere Congressi Andrea Moretti, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Alessandro Ippoliti, il Segretario Regionale del Mibact per l’Emilia-Romagna Corrado Azzollini, il Presidente dell’Associazione Assorestauro Alessandro Bozzetti, direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione della Regione Emilia Romagna Enrico Cocchi e il direttore dell’ufficio ICE in Libano Claudio Pasqualucci (quest’ultimo in collegamento da remoto).

(a cura di Ferrara Fiere)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 1 giugno 2022 alle 12.30, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione delle “Finali regionali Under 12 volley S3”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d2ZJb7Y%26z%3dY%26o%3dQGY5T%263%3dZ5ZM%26S%3diJ8N_sqgx_41_6yTp_FD_sqgx_36AUx.36Mo1q9dE1So5.wR_sqgx_362Mu9DGf_He1Q_Rtb6TJg_sqgx_364Pf9b1oIsLu1DGpDs-BfBzC-g929m9-6Ch93LbBw-So4sP-2R-0MmBsW-tS.vRnB%26r%3dKvI0A3.DsR%26jI%3dEd7UM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Mercoledì 1 giugno 2022 alle 12.30, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle “Finali regionali Under 12 volley S3” maschili e femminili.

All’incontro con i giornalisti interverranno Andrea Maggi assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Alessandro Fortini presidente Fipav Ferrara, Silvano Brusori presidente Fipav Emilia Romagna e Eugenio Gollini consigliere Nazionale Fipav Roma.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 31 maggio 2022 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Davanti allo specchio’: monografia autobiografica di Paolo Baratella](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dOZMXTY%263%3dU%26B%3dQJURT%266%3dVRZP%26O%3d6JAJ_Fqjt_Q1_9uqp_I0_Fqjt_P6DQK.39IB1t51E4OB5.zN_Fqjt_P65IH9GC3_Hhwn_RwXSTMU_Fqjt_P6u5J5y1r15N7-13FC-I7913yCC-C6HC79549r-5IJ667ExLy6z7y-4z-JyE3I-z195H53Fy.8AG0%264%3d4OGLtV.B5A%26CG%3dQMZSY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Si intitola ‘Davanti allo specchio’ la monografia autobiografica di Paolo Baratella che martedì 31 maggio 2022 alle 17 sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube [Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dFeHZKd%26x%3dW%263%3dVEWIY%261%3dXIeK%26Q%3dwO6L8_Mcye_Xm_Nfxb_Xu_Mcye_WrSBR.AK0O78t.81I_7vev_GAoDpIzA1_Mcye_Wr1RV_mDyiSxYXYCVYGvCN7p6mKfQB%26p%3dI0N89G.IqP%26xN%3dCbKZK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Dialogheranno con l’autore Gian Pietro Testa e Lucio Scardino.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

“Si tratta di una monografia autobiografica nella quale racconto come in un romanzo la storia della mia carriera d’artista a partire da quando avevo sei anni e la maestra in divisa fascista, nella scuola di via Bellaria, m’assegnò il primo premio per un disegno che avevo fatto. Il libro è illustrato con il lavoro realizzato in ogni decennio arrivando ai giorni nostri.”

Paolo Baratella è nato a Bologna nel 1935 da genitori ferraresi. Inizia la sua attività espositiva nei primissimi anni ’60 a Milano, per proseguire in molte altre città italiane ed europee, quali Bonn, Parigi, Berlino, Barcellona, Basilea, Helsinki, Bruxelles, Mosca, oltre che a New York, San Francisco, Toronto e Montreal. Nel 1973 espone al Palais des Beaux Arts di Bruxelles e nel 1974 al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris mentre, nel 1976, gli viene assegnata dal senato di Berlino la borsa del D.A.A.D. che darà luogo a una serie di mostre in varie città tedesche.

Numerose sono le mostre in Italia: Biennale di Venezia del 1972, Biennale di Milano del 1974 e 1994, Quadriennale di Roma del 1986 e 1999 e Triennale di Milano del 1992. Molte anche le personali dedicate alla sua opera, tra le quali si ricordano le esposizioni alla Mudima di Milano e alle Gallerie Civiche di Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara nel 1995, a Palazzo Reale di Milano nel 1998, all’area esposizione Zona Servizi Territoriali di Castelfranco Veneto, alla Galleria Soave di Alessandria nel 2002 e a Palazzo Guasco di Alessandria nel 2003.

L’artista ha inoltre insegnato per 10 anni alla Accademia di Brera di Milano. Oggi vive e lavora a Lucca.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dLfLTQe%262%3dQ%269%3dWIQOZ%265%3dROfO%26K1v7q%3d3P0F_Cwip_N7_8qnv_H6_Cwip_MBqHxDy248290.95CFJu.6z.E0%264%3d8Q9LxX.45E%26E9%3dQQbKY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d2ZSU7Y%269%3dR%26o%3dQPR5T%26B%3dS5ZV%26L%3diJGGt_HntQ_Sx_IRsm_Sg_HntQ_R3NxM.LFvJH3f.3BD_sqpq_36z9bDA6m_HntQ_R3vDQ_x9kddsKSj8HTRqyI2b1xVaC7%261%3dDvII43.D2K%26jI%3dNW7UV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Divina Commedia, il 31 maggio la ricorrenza della morte dell’illustratore ferrarese Manfredo Manfredini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dGhSaLg%269%3dX%264%3dYPXJb%26B%3dYJhV%26R%3dxRGM_8ypw_I9_Exix_OC_8ypw_HDJTC.AEL49z8sM0R4C.6Q_8ypw_HDAL0GMFu_Pnzf_Z3aKbSY_8ypw_HD1FB8q9xGA8-sM0JuB68-IY-08wE6L-8GzL8P2KF9-0L8R2-F2JHP0PxQ5P2-JqL3OuBB-JqL3OuB6Ky.FGJ2%26B%3d0R9TzY.4CG%26F9%3dYScKg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

DOMANI L’ ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MANFREDO MANFREDINI, IL PITTORE FERRARESE DIMENTICATO ED ORA APPREZZATO TRA ITALIA E FRANCIA

FERRARA RICORDA L’AUTORE E L’ISPIRAZIONE TRATTA DALL’ILLUSTRE PREDECESSORE GIUSEPPE GOZZINI, PROLIFICO ARTISTA TRA LA TOSCANA E LA CITTÀ ESTENSE

Ferrara, 30 maggio 2022 – Ricorrono domani i 115 anni dalla morte di Manfredo Manfredini, il pittore ferrarese – autore di una delle edizioni più popolari del ‘900 della Divina Commedia – caduto nell’oblio per oltre un secolo e riscoperto grazie a un lavoro di ricerca del professor Lucio Scardino, oggi ripreso dalla Fondazione Tancredi di Barolo di Torino, dal Comune di Viareggio, anch’esso legato alla memoria del giovane artista ferrarese e, a Parigi, esposto alla Bibliothèque Forney (che vanta una vasta collezione di libri specializzata nelle arti). Proprio in occasione dell’anniversario della morte si sta riscoprendo sempre più anche la figura di un illustre predecessore dantesco di Manfredini, il ‘ferrarese’ di adozione Giuseppe Gozzini (1806-1886), anch’egli disegnatore di una Divina Commedia (1846) per un editore di Firenze (Tipografia del Vulcano) conservata e già esposta alla biblioteca Ariostea l’anno scorso nell’ambito della mostra curata dalla Biblioteca e dall’Università degli studi di Ferrara per il 700ennale dantesco. Entrambi gli autori sono stati unici illustratori dell’opera di Dante (nel caso di Manfredini, causa morte prematura, è stato Tancredi Scarpelli a completarla) e sono accomunati anche dalla passione per l’Orlando Furioso. Gozzini ha firmato per il capolavoro dell’Ariosto ben 92 tavole, in un’edizione del 1850 conservata proprio dalla Biblioteca Ariostea (casa editrice Achille e Spirito Batelli di Firenze). Questa comune passione, in qualche modo, apparenta i due autori anche al più grande illustratore dell’epoca, Gustave Dorè, che illustrò sia Alighieri che Ariosto.

“La ricerca continua su Manfredini manifesta ed evidenzia punti di contatto con autori Ottocenteschi, mettendo in luce l’ispirazione e la comune vicinanza, in un gioco di rimandi che estende l’orizzonte della conoscenza e sonda la profondità dell’opera e il pensiero degli autori”, dice Scardino. Per l’assessore Marco Gulinelli “il lavoro di ricerca su Manfredini, realizzato dal professor Scardino, che ringrazio, con il supporto dell’Amministrazione e di Ferrara Arte, è piaciuto ben oltre i confini di Ferrara e, oggi, è l’occasione per acquisire continui e nuovi elementi di conoscenza”.

Gozzini, nato a Livorno, scelse di vivere a Ferrara, seguendo la figlia che aveva sposato l’imprenditore del saponificio Chiozza e Turchi di Pontelagoscuro. Da questo punto di vista, il suo fu un percorso ‘inverso’ rispetto a quello di Manfredini che, nato a Ferrara, si trasferì in cerca di fortuna artistica a Firenze.

Il Comune di Ferrara conserva di Gozzini 9 dipinti e 37 disegni, donati dagli eredi. Qui infatti l’autore continuò a dipingere fino alla morte, il 22 febbraio 1886. La sua carriera di artista fu particolarmente prolifica: per l’editore Vulcano nel 1851 firmò anche 25 incisioni de “La secchia rapita” di Alessandro Tassoni, collaborò, tra le altre, anche a pubblicazioni scientifiche realizzando, ad esempio, ritratti litografici per il “Trattato delle principali malattie degli occhi” di Antonio Scarpa (1836), accompagnò con i suoi disegni opere come le composizioni poetiche in lode del bolognese Camillo Ferri, la “Storia dei sommi pontefici da San Pietro fino a Gregorio XVI”, del barone Henrion e il “Quadro analitico della storia universale” di Burchard Freudenfeld.

Allego foto d’archivio della mostra dedicata a Manfredini realizzata a palazzo Municipale per i 700 anni della morte di Dante e, di seguito, alcune tavole di Divina Commedia e Orlando Furioso a firma di Gozzini

(Ferrara Rinasce)

GIOVANI E CULTURA – Mercoledì 8 giugno 2022 alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara. Prevendite all’associazione Bio Art lunedì 6 giugno

[“Extraordinaria”, danza, spettacolo e animazione come strumenti a sostegno dell’autostima giovanile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dHcGbMb%26w%3dY%265%3dTDYKW%26z%3dZKcJ%26S%3dyM5N_9tdx_J4_3yjs_CD_9tdx_I98UD.63M54n9tHxS58.tR_9tdx_I9yMABAGv_Kb1g_UqbLWGd_9tdx_I9pVA9r4lKlM97tLrKt9-sBz-99M-o95Sl-Q785Rr6zJ6-4yG44AG6Gp.FAFw%26B%3d4N4TtU.yCA%26B4%3dYMYFg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Si intitola “Extraordinaria” lo spettacolo di teatro, danza e animazione a cura dell’associazione Bio Art e con la collaborazione dell’assessorato alle Poiltiche giovanili del Comune di Ferrara in programma mercoledì 8 giugno 2022 alle 21 al Teatro Nuovo (piazza Trento Trieste 52, Ferrara). La rappresentazione coinvolge diverse associazioni artistiche e i ragazzi che hanno seguito i laboratori di “Sapere e fare” organizzati dall’amministrazione comunale e mette in scena la creatività artistica e il ballo anche come strumenti di conoscenza di sè, accettazione e autostima. L’iniziativa è stata presentata lunedì 30 maggio 2022 nella sede dell’associazione Bio-Art in corso Isonzo.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Politiche giovanili Micol Guerrini, il presidente dell’associazione Bio-Art Luis Jose Ortega Totesaut, l’insegnante di danza Sara Devecchi e il rappresentante dell’Ufficio Area Giovani Unità Operativa Nuove Generazioni Mario Zappaterra.

“Lo spettacolo dà una dimensione artistica a tutte le problematiche che un adolescente si trova ad affrontare – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Micol Guerrini – e che sono quelle che l’isolamento della pandemia e l’utilizzo potenziato delle tecnologie hanno accentuato. La danza diventa quindi uno spiraglio per liberare le proprie emozioni, per accettarsi ed esprimersi attraverso l’arte in maniera libera ma sempre rispettosa dell’altro”.

“La collaborazione del Comune con Bio-art, che già era operativo nelle scuole, è iniziata due anni fa – ha spiegato il rappresentante dell’Ufficio Area Giovani Mario Zappaterra – per potere dare un’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di seguire queste attività anche fuori dall’ambito scolastico. L’offerta di questa iniziativa ha dato subito risultati importanti di aiuto a riprendere le nomali attività per diversi giovani, che avevano avuto difficoltà a uscire e a riprendere i contatti con l’esterno in seguito alla pandemia e al prolungato isolamento”.

In scena ci saranno gli allievi della scuola Bio-art e dei laboratori di Area giovani di Ferrara, della scuola “A passo di danza” di Bologna, di Studio 43 di Argenta e Large Fusion di Federico Landi con la cantante dal vivo Giada Minardi.

Prima dell’evento, nella serata di mercoledì 8 giugno 2022 è previsto un aperitivo nel bar della galleria del Teatro Nuovo con offerta libera e ricavi a favore della Lega del cane.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “Tutti abbiamo il diritto di vivere una vita serena, con la possibilità di trovarsi a proprio agio in ogni contesto e con chiunque, ma sappiamo che purtroppo non sempre è cosi; attraverso diverse storie e diversi personaggi si tratteranno argomenti scomodi, sentimenti e sensazioni non sempre considerate o capite. Amore, amicizia, solidarietà ma anche prevaricazioni, forme di violenze, bullismo, situazioni importanti che si affronteranno con un approccio diverso per arrivare a trascorrere una bella serata. Tutto questo con la finalità di far riflettere il pubblico presente su quanto sia importante il rispetto verso se stessi e gli altri per capire il peso della parola e trasmettere un messaggio di speranza attraverso la danza e la recitazione.”

La scuola di danza Bio Art asd per questo anno scolastico si è posta l’obbiettivo di far riavvicinare o fare conoscere il mondo dello spettacolo con le sue varie fasi, studio, preparazione ed esecuzione, a giovani e adolescenti. Sul palco di questo nuovo spettacolo che rappresenta la sintesi di un anno intero di lavoro, saranno così presenti gli allievi della Bio Art ASD assieme ai loro insegnanti, la crew “Large Fusion” di Argenta, i giovani iscritti al corso “+ Arte x Te”, inserito nei laboratori “Sapere e Fare” organizzati da Area Giovani, Morgana Cosmica (Drag Queen di Bologna) e il dj Maurizio Buzzone.

Lo spettacolo andrà in scena l’8 Giugno 2022 alle ore 21 al Teatro Nuovo di Ferrara.

La collaborazione tra Bio Art e Area Giovani si è consolidata negli anni e anche in epoca covid si è cercato di mantenere intatte le opportunità per i giovani. Così è nato il corso/progetto “+Arte x Te” già proposto nelle scuole da “Bio Art” e con la collaborazione di Area Giovani si è potuto proporre anche nel tempo libero e nell’extra scuola. I giovani partecipanti, alcuni dei quali con nessuna esperienza ma semplicemente con la voglia di sperimentare una nuova attività, avranno la possibilità di mettersi in gioco su un palcoscenico vero e proprio provando le emozioni e le sensazioni tipiche di ogni artista.

MUSEO STORIA NATURALE – In programmazione per il prossimo autunno nuovi eventi di divulgazione scientifica per celebrare i 150 anni del Museo

[Il Museo di Storia Naturale e l’Università di Ferrara rafforzano la loro collaborazione e lanciano una borsa di studio per giovani ricercatori](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d1bAb6a%26q%3dY%26n%3dS8Y4V%26t%3dZ4bD%26S%3dhLyN_rsXx_33_wySr_7D_rsXx_282Uw.5wMn3h9cGrSn7.nR_rsXx_28sMtA5Ge_JV1P_Tkb5VAf_rsXx_28nJ-mMxCo-6n-QtGwGa-FfRuJfJe-7-qSnA1CrKnRa-6n-DeJw9r3-w9f8tPz3sM-l3-qMrG-hMlDf0oJfXiGsC-e-DfLcAfLo-Ms9-bGw9a3fQa-6n-QtMiGo-HjP-gAtTaFn-Pi5jPc3yMrA.mRmD%26i%3dKuK1A2.FjR%26iK%3d6d6WD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

30-05-2022

Un assegno di ricerca annuale per giovani studiosi intitolato al grande biologo statunitense Edward Osborne Wilson. E’ quello che il Museo civico di Storia Naturale di Ferrara e l’Ateneo cittadino hanno deciso di istituire per rendere ancora più solida e proficua la loro collaborazione, di ormai lunga data. In occasione del 150 anniversario della fondazione del Museo, le due istituzioni cittadine hanno infatti ideato questa iniziativa e altre ancora in fase di preparazione, con l’intento di rafforzare ulteriormente il legame che li unisce, sul piano della ricerca, della didattica e della divulgazione scientifica a tutti i livelli.

Obiettivo che è stato illustrato oggi in conferenza stampa dall’assessore all’Ambiente e Rapporti con l’Università Alessandro Balboni, dalla rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, dal direttore del Museo di Civico di Storia Naturale Stefano Mazzotti e da Giorgio Bertorelle del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara.

“La ricorrenza del 150° anniversario del nostro Museo – ha sottolineato l’assessore Balboni – ci offre l’occasione per ricordare l’importante ruolo che esso riveste nella nostra città nei campi della ricerca e della didattica. In questa fase storica, ritengo sia davvero importante che il nostro museo così come tutti i musei italiani di storia naturale si facciano carico di quel compito di sensibilizzazione e di divulgazione scientifica legato alla crisi climatica in corso, pensando soprattutto alla generazioni future. Per questo, partnership come quella con l’Università sono fondamentali”.

“Il Museo di Storia naturale è uno dei gioielli della nostra città – ha dichiarato la rettrice Ramaciotti – e il nostro ateneo ha il piacere e il dovere di continuare a supportarlo in tema sia di ricerca multidisciplinare, sia di attività didattica, con i nostri corsi di studi e con i dottorati di ricerca, sia ancora di comunicazione scientifica alla città. Questo assegno di ricerca va proprio nella direzione di un rafforzamento di questa collaborazione, anche con un sostegno economico da parte nostra”.

La partnership proseguirà, come preannunciato da Stefano Mazzotti, anche con la programmazione di una serie di nuovi eventi nel prossimo autunno, sempre nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario del museo, con incontri pubblici mirati a valorizzare le collezioni del museo e a divulgare temi scientifici ad esse legati.

LA SCHEDA

L’Università di Ferrara, allo scopo di rafforzare la collaborazione scientifica con il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e di valorizzare il ruolo importante che il Museo svolge come istituzione di ricerca, di supporto alla didattica e di divulgazione, istituisce una borsa di studio annuale (assegno di ricerca) intitolata a Edward Osborne Wilson (1929-2021). Wilson ha svolto studi fondamentali nell’ambito del comportamento sociale degli animali, ed è stato tra i primi scienziati a definire il concetto di biodiversità e a sostenere vigorosamente la necessità di proteggere le specie e gli ambienti naturali.

La E. O. Wilson fellowship verrà assegnata sulla base di un bando aperto a tutti i candidati in possesso di un diploma di laurea magistrale (o equivalente). Il titolo della ricerca è espressamente definito in modo ampio e il candidato potrà preventivamente contattare i referenti scientifici per

esporre una sua idea progettuale (da formalizzare in un secondo momento con una breve descrizione del progetto di ricerca che intende svolgere). Tale progetto dovrà necessariamente fare riferimento a una delle tematiche care a E.O. Wilson e integrarsi efficacemente con i progetti di ricerca in corso presso il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e l’Università di Ferrara. Entità dell’assegno di ricerca: 1.400 Euro al mese netti, + contributi INPS. Il bando verrà

🔊 Listen to this