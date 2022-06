(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Mx%3dFDMyQ_Btbx_M4_1yms_AD_Btbx_L9jhzWog.yFjG6Ly.A9F_1yms_ADz_KZ1j_UoP8E.jQ0Q_1yms_AD_Btbx_M9oK2_KZ1j_VmPFV5cv_KZ1j_VjG7_KZ1j_VmLO6p_PkvY_au_KZ1j_VmT0R2SK–c_1yms_AdH_KZ1j_VmNF_KZ1j_UE._PkvY_axA-Ch0_KZ1j_VjC1X_1yms_AdH_KZ1j_VmN0_KZ1j_UEX_Btbx_L9C_PkvY_au-_KZ1j_UEV_Btbx_M7yT_Btbx_LYsdz5Gc9T_1yms_B9SE_1yms_BB8_KZ14j9uj_UoXI_KZ1j_UovWoV%26A%3dKcEbPb%26m%3dKEL5AL.GnR%263L%3d0dRbI%26J%3dK%26G%3d0aMTD%26M%3dLWIg%26D%3dTGYQaCcLUF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 27 giugno 2022

[FERRARA, IL BRONZO OLIMPICO ALESSIA MAURELLI MADRINA DI MURA APERTE. LA PREMIAZIONE OGGI ALL’EX TEATRO VERDI: “FERRARA È CASA, ONORATA”.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d5eOW0d%265%3dT%26r%3dVLV5Z%268%3dU8eR%26N%3dlOCI_vvls_76_AtWu_K9_vvls_6AFP1.8AHr6v4gJ6Nr0.2M_vvls_6A7HxDIBi_MjvT_WyW9bLV_vvls_6Ay8vMtKe-D5-5vJ7Ss-J5BqK26s-658wN24-q6DKiG5B-q6wKmIt-7m-HDKe-698vOx-Ee-KA8qDtSmJ78-sBzB-eG582-Ox4xM8-OiMwB4e6t-j0AKeMt-8-g6B4-sI8KeOt.AxH5%267%3dqPBOgW.78x%26DB%3dT0cRc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

FERRARA, IL BRONZO OLIMPICO ALESSIA MAURELLI MADRINA DI MURA APERTE. LA PREMIAZIONE OGGI ALL’EX TEATRO VERDI: “FERRARA È CASA, ONORATA”. L’ABBRACCIO CON LA PRIMA ISTRUTTRICE LIVIA GHETTI

Ferrara, 26 giu – “Ferrara è casa, qui sono cresciuta come ragazza e sportivamente, qui ho iniziato a coltivare il mio sogno, che mi ha portato a vincere una medaglia olimpica”. Alessia Maurelli, capitana delle Farfalle, bronzo olimpico, a pochi giorni dal doppio oro europeo alla guida della squadra nazionale di ginnastica ritmica, è tornata oggi nella ‘sua’ Ferrara – dove ha iniziato la sua carriera a fianco dell’ Associazione Ginnastica Estense ‘Otello Putinati’ – come madrina di ‘Mura Aperte’, progetto per la valorizzazione del patrimonio che va da Porta Paola al baluardo dell’Amore, anche mediante percorsi di realtà aumentata (che si ‘attivano’ fotografando un QR Code all’avvio del percorso, a Porta Paola). Quella di oggi è stata l’occasione per la consegna alla giovane campionessa – che ora guarda ai Mondiali di Sofia e, quindi, alle Olimpiadi di Parigi 2024 – di un riconoscimento istituzionale, donato a nome del Comune dagli assessori Matteo Fornasini e Andrea Maggi: una targa con una celebre frase di Andrew Parker, tratta dal film Billy Elliot (“Non smetterò mai di sognare, avrò forza per vincere, coraggio per non mollare, pazienza per persistere”), una ceramica estense e un mazzo di fiori.

La cerimonia è stata aperta da una giovane promessa dell’Estense Putinati, Federica Gaudino, e da altre atlete della squadra. Immancabile l’abbraccio tra Maurelli e Livia Ghetti, sua prima istruttrice e oggi presidente della squadra che ha segnato l’avvio della carriera dell’atleta olimpica. Al termine Maurelli ha effettuato personalmente il percorso turistico, terminando con una simbolica foto a fianco dell’avatar dello storico architetto rinascimentale, protagonista del tratto di fortificazione bastionata, Giovanni Battista Aleotti, ‘guida’ virtuale del tracciato turistico. “Per me Ferrara è la mia infanzia e la mia adolescenza – ha detto Maurelli – . Essere qui oggi, e poter essere madrina di una iniziativa importante per la valorizzazione del suo patrimonio, mi fa onore, è una cosa che porterò con me anche nel futuro”. “Mi ha fatto grande piacere – ha inoltre aggiunto la campionessa – che, dopo la medaglia olimpica, i giornalisti siano venuti a Ferrara, abbiano parlato di Ferrara e abbiano intervistato Livia”. “Alessia e Martina Santandrea (altra componente, ferrarese di adozione, delle Farfalle) sono parte di una rosa magnifica; è stato bello crescere atlete di questo valore – ha detto Ghetti -. Con loro abbiamo iniziato un percorso quando ancora erano molto giovani. E’ difficile per un allenatore far capire, ad atlete giovanissime e ancora nell’età del gioco, che hanno un patrimonio addosso e di coltivarlo. Anche le famiglie, in questo, sono fondamentali. Ma quando le ragazze capiscono quanto valgono, prendono il volo. Alessia, Martina lo hanno dimostrato, contribuendo a far crescere ad alto livello la ritmica a Ferrara. Sono orgogliosa di loro”.

“Inauguriamo con una grande campionessa un progetto di valorizzazione delle mura che utilizza strumenti tecnologici innovativi, a partire dalla realtà aumentata, e dalle grandi potenzialità”, ha detto Fornasini, mentre Maggi ha parlato di “importante binomio tra sport e turismo”, ricordando che “le mura sono al centro di un progetto di progressivo recupero, su cui investiamo circa un milione di euro all’anno. È inoltre in corso l’iter per il recupero della casa dell’Ortolano, un luogo a lungo lasciato a se stesso e oggi al servizio della valorizzazione del contesto storico”.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, anche Franco Mantero presidente della Palestra Ginnastica Ferrara e delegato dal presidente della Federazione ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi.

“La ginnastica – ha detto – sta vivendo anni importanti, oggi festeggiamo la ritmica, e anche altre sezioni stanno vivendo grandi successi. Il Comune di Ferrara e altre istituzioni stanno riconoscendo questi successi, anche con accordi e collaborazioni importanti”. Al tavolo, tra gli altri, anche le istruttrici Sara Mosca, della Estense Putinati, ex atleta pluricampionessa italiana, ed Elena Zoboli della PGF, con alcune atlete di entrambi i team. Ha partecipato anche, delegato dal Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini (comandante del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio), il tenente colonnello Davide Peschiaroli che si è detto ‘onorato’ di esserci. Alessia Maurelli è infatti in forza al gruppo sportivo dell’Aeronautica.

Ferrara Rinasce

POLIZIA LOCALE – Controlli sulle strade

[Camionista coinvolto in incidente trovato positivo all’alcool: patente ritirata](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d3cRb8b%268%3dY%26p%3dTOa3X%26A%3dZ6cU%26S%3djMFN_ttox_54_DyUs_ND_ttox_49IUy.6DMp4y9eH9Sp8.5R_ttox_490MvBLGg_Km1R_U2b7ZOd_ttox_49y9o9c4wBALkLF9-eH5LxH8Rq-B0-Gp65BgGFC-vKATcMA-NqL5RkOA-9nEwJeHAJ-r4FCpM1-PkM5PcMw.FvF8%26B%3doNETeU.0Cv%26BE%3dY8aUh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

Giovedì scorso (23 giugno 2022) un autotrasportatore dipendente di una ditta di Rimini, coinvolto in un incidente stradale all’intersezione tra le vie Padova e Marconi, è stato sottoposto a controllo in seguito a incidente stradale. Alle 16:50 del pomeriggio infatti, per cause ancora al vaglio della pattuglia di Polizia Locale intervenuta, un autocarro si è scontrato con una Lancia Ypsilon. Per fortuna i coinvolti non hanno riportato lesioni, ma quando gli operatori di polizia li hanno sottoposti, come di prassi, al controllo alcolemico mediante la strumentazione in dotazione, l’autista del camion è risultato positivo con un valore superiore all’uno per cento.

La violazione sarebbe stata già pesante se l’uomo, un quarantottenne di origine straniera, fosse stato alla guida di un’autovettura privata. Ma nel frangente, trattandosi di autista professionale alla guida di un mezzo pesante adibito al trasporto di bitume per asfalto, il limite consentito di alcol nel sangue è inderogabilmente zero. Inevitabile quindi a quel punto, per l’equipaggio di Polizia Locale intervenuto, procedere con la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente per la sospensione. Il mezzo pesante, che fortunatamente era scarico, è stato subito recuperato da un altro autista della ditta proprietaria, prontamente giunto sul luogo dell’incidente.

Comunicazione a cura del Comando di Polizia Locale Terre Estensi

CONFERENZA STAMPA – Martedì 28 giugno 2022 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione della manifestazione “Bavaria Fest”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGeQWLd%267%3dT%264%3dVNVGZ%260%3dUJeT%26N%3dxOEI_8vns_I6_Ctiu_M9_8vns_HAHPC.8CH46x4sJ8N40.4M_8vns_HA9H0DKBu_Mlvf_W1WKbNZ_8vns_HAAKu4q6vNzG06KB5Iz-7uG-w4B6CBq-AzL0.CEF2%269%3d8N9QxU.40E%26B9%3dVQaOe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

Martedì 28 giugno 2022 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Bavaria Fest” in programma da giovedì 30 a domenica 3 luglio 2022 a cura della Contrada San Giorgio.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alle Politiche giovanili Micol Guerrini, il responsabile della Contrada San Giorgio Luca Sivieri e il consigliere della Contrada Daniele Baldo.

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea riunita in Municipio lunedì 27 giugno 2022 – DIRETTA audio-video e DOCUMENTAZIONE

[Consiglio comunale di Ferrara, premio della Federazione italiana ambiente e bicicletta ed esito della seduta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dOdSaTc%269%3dX%26B%3dUPZOY%26B%3dYRdV%26R%3d6NGM_Fupw_Q5_Exqt_OC_Fupw_P0JTK.7ELB5z81I0RB9.6Q_Fupw_P0ALHCMF3_Lnzn_V3aSaWX_Fupw_P0ARC8y5xPx-P38HQy-82I-1IAP7A9FC-7BJIHxI3-86-C3LE8F5.5QAF%261%3dJIMI0P.H2Q%267M%3dNcVcW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

Lunedì 27 giugno 2022 alle 15 il Consiglio comunale di Ferrara si è riunito in presenza nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Questo in dettaglio l’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale (DIRETTA audio-video sul [canale youtube del Comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dNaMbSZ%263%3dY%26A%3dRJaNV%266%3dZQaP%26S%3d5KANF_Ih1m_Tr_Pntg_Z3_Ih1m_SwUJN.FMHKB02.46K_Erjx_O7t_Pntg_Z3d6KHEvn2jA%26B%3d0L0TzS.5CG%26009x2r%3dYSYPh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

[DOCUMENTAZIONE scaricabile in fondo alla pagina]

1 – Cerimonia di consegna alla città da parte di FIAB dell’attestato e della bandiera con le 5 bike smile. Nei mesi scorsi si è tenuta, ancora da remoto causa Covid-19, la sessione Comuni Ciclabili 2022, dove il Comune di Ferrara ha confermato la bandiera con le 5 bike smile. Il prestigioso riconoscimento di FIAB a livello nazionale vede Ferrara con il massimo punteggio fin dalla prima edizione del 2018. La valutazione di quest’anno considera anche gli interventi previsti nel recente Decreto Semplificazioni come, ad esempio, il doppio senso ciclabile, le “strade ciclabili urbane” (cosiddette E-bis) e gli “itinerari ciclopedonali” (strade F-bis), che hanno una grande potenzialità in ottica pendolarismo e cicloturismo. Ha presentato il riconoscimento l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni che ha sottolineato: “La valorizzazione della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile è una delle priorità di questa amministrazione. Ferrara è una città a misura d’uomo e uno dei suoi punti di forza è la capacità di spostarsi facilmente e rapidamente con mezzi di mobilità dolce. Attualmente grazie al progetto Air-Break sono in corso diversi interventi innovativi nel nostro Comune, come il Bike2Work, per incentivare l’uso della bicicletta anche con rimborsi economici ai lavoratori, KidsGoGreen, per incentivare i bambini ad andare a scuola a piedi o in bicicletta, e la realizzazione di una pista ciclabile smart con sensoristica e realizzata con materiali riciclati. Il riconoscimento per il quinto anno consecutivo di questo premio attesta che i nostri sforzi stanno andando nella direzione giusta”. Hanno consegnato il riconoscimento il presidente FIAB Ferrara aps Antonio Casadibari insieme con Luca Nagliati Sergio Sgarbanti (FIAB Ferrara).

Question time

– Interrogazione a risposta immediata sull’emergenza idrica (PG 87476/2022) presentato dal consigliere Tommaso Mantovani (M5S). Ha risposto l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni.

Deliberazioni

– Approvazione della convenzione fra il Comune di Ferrara e il Comune di Comacchio per l’attuazione del progetto “Vacanze Natura Cultura” (PG 79919/22). La delibera è stata illustrata dall’assessore Matteo Fornasini. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Maresca (Gam) e Ilaria Baraldi (Pd).

La delibera è stata approvata.

– Scioglimento della convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara (PG 82318/22). Ha presentato la delibera l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini. Nel dibattito è intervenuto il consigliere Carità.

La delibera è stata approvata.

– Presa d’atto delle innovazioni introdotte dall’art. 10 bis del decreto Ucraina bis, convertito nella Legge n. 51 del 20 maggio 2022 relativamente all’art. 31 della L. 448/1998 commi dal 45 e seguenti. Aggiornamenti calcolo corrispettivi aree PEEP (PG 88264/22). Ha presentato la delibera l’assessore Cristina Coletti. La delibera è stata approvata.

– Atto integrativo della delibera di Consiglio Comunale n. 110371/2014 e modifica del contratto di servizio tra il Comune di Ferrara e Ferrara Tua srl per la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 2015-2024 (PG 88260/22). Ha presentato la delibera l’assessore Cristina Coletti. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Dario Maresca (Gam) e Roberta Fusari (Azione civica).

La delibera è stata approvata.

Ordini del Giorno e Mozioni

– Mozione sull’istituzione di parcheggi rosa all’interno del Comune di Ferrara con emendamento del Gruppo Lega Salvini Premier PG 83563/22 (PG 79373 del 6/06/2022). Ha presentato la mozione la consigliera Anna Chiappini del gruppo PD. Sono intervenuti i consiglieri Ilaria Baraldi (Pd), Stefano Franchini (Lega). La delibera è stata approvata all’unanimità.

– Ordine del giorno in merito alle criticità della sanità ferrarese (PG 86594 del 17/06/2022) presentato dai gruppi PD – Azione Civica – Gente a Modo. Il documento è stato presentato dalla consigliera Caterina Ferri del gruppo Pd. Sono intervenuti i consiglieri Anna Ferraresi (Gruppo Misto), Tommaso Mantovani (M5S), Caterina Ferri (PD), Francesca Carità (Ferrara Cambia), Benito Zocca (Prima Ferrara con Fabbri), Dario Maresca (Gam).

L’ordine del giorno è stato respinto.

– Mozione sulla costruzione di un nuovo padiglione detentivo presso la Casa Circondariale di Ferrara (PG 87652 – 20/06/2022) a cura del Gruppo PD. Ha presentato la mozione la prima firmataria, consigliera Ilaria Baraldi (PD). Ha presentato un emendamento (PG 91786/2022) a nome di tutti i gruppi di maggioranza la consigliera Diletta D’Andrea (Forza Italia). Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), Baraldi (PD), Benito Zocca (Prima Ferrara.

L’emendamento è stato approvato all’unanimità. La mozione emendata è stata approvata all’unanimità (22 consiglieri).

La seduta si è conclusa alle 17.20.

PROTEZIONE CIVILE – ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N. 036/2022

[ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOhSYTg%269%3dV%26B%3dYPXOc%26B%3dWRhV%26P%3d6RGK_Fypu_Q9_Evqx_OA_Fypu_PDJRK.AEJB9z61M0PBC.6O_Fypu_PDAJHGMD3_Pnxn_Z3YSePc_Fypu_PDxG06y9xCEOy-E660Jx-K3P-G0ANBMyJ6.CHK9%269%3dASFQ1Z.A0H%26GF%3dVTfVe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n. 036/2022

Nella giornata di martedì 28 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati

AMBIENTE E SALUTE – Iniziativa benefica mercoledì 29 giugno 2022 con partenza alle 21.15 per l’associazione Giulia

[Camminata naturalistica sul Po da Salvatonica all’Oasi di Porporana](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dNfQVSe%267%3dS%26A%3dWNUNa%260%3dTQfT%26M%3d5PEH_Ewnr_P7_Cspv_M8_Ewnr_OBHOJ.9CGA7x3zK8MAA.4L_Ewnr_OB9GGEKA2_Nlum_X1VRcMT_Ewnr_OBx30I4FxPv-DH045B-JvLHNvD6OEAz7-y39-PCAxJ2G9K-y79-L0-66-OvDI7EGAEx3-1E-wGA0zFB-Bz-39H03FE-93GQC39EDL69v-623x7vH-wGF90-66-L0JCKC3A7.3L0H%26y%3dEHOG5O.JzL%266O%3dLXUeU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

E’ stata presentata lunedì 27 giugno 2022 nella residenza municipale di Ferrara la Camminata ludico naturalistica dal Triangolo del Po di Salvatonica di Bondeno (Fe) all’Oasi Naturalistica del Bosco di Porporana organizzata per il 29 giugno 2022 in favore dell’Associazione Giulia, con i patrocini dei Comuni di Ferrara e Bondeno e la collaborazione di Uisp Ferrara, WateRun, Atletica Bondeno e Associazione AREA.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore all’Ambiente del comune di Ferrara Alessandro Balboni, il sindaco di Bondeno Simone Saletti insieme all’assessore Michele Sartini, il presidente dell”associazione Giulia Michele Grassi insieme ai soci Giuseppe Ilacqua e Daniela Lisco, Claudio Tabanelli presidente del Coordinamento Associazioni Volontariato di Protezione Civile di Ferrara e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Il sindaco di Bondeno Saletti e l’assessore Sartini hanno ringraziato gli organizzatori dell’iniziativa, già proposta con successo gli anni scorsi e che ora viene svolta in orario serale: “Quando il mondo del volontariato si muove in questo modo noi siamo al loro fianco per sostenere le attività lodevoli che portano avanti con creatività e impegno”.

L’assessore comunale Balboni, oltre a ringraziare gli organizzatori, ha sottolineato “l’importanza di questa iniziativa che unisce sia il tema della solidarietà sia la tutela dell’ambiente. Oggi il Fiume Po sta vivendo una crisi idrica pesantissima e i cittadini, partecipando a questa passeggiata, si renderanno conto di quanto la situazione sia grave”.

“L’iniziativa organizzata – ha ribadito il presidente Grassi insieme ai soci Ilacqua e Lisco – andrà a sostenere i nostri progetti avviati di psiconcologia, musicoterapia e cure palliative pediatriche, messe in campo con gli enti sanitari territoriali, servizi che purtroppo vedono una crescente richiesta da parte di famiglie in difficoltà”.

LUCCIOLATA 6.30 E UN PO – CAMMINATA LUDICO NATURALISTICA

Camminata ludico naturalistica dal Triangolo del Po di Salvatonica di Bondeno (Fe) all’Oasi Naturalistica del Bosco di Porporana, è un percorso di 6 km e 300 metri alla portata di tutti, con partenza alle ore 21,15 di mercoledì 29 giugno 2022; al termine si rientra al punto di partenza con distribuzione di gelato per tutti e accompagnamento musicale di “Sara Tinti 4et”.

Una magnifica occasione per ammirare la bellezza del nostro territorio, godere del suggestivo spettacolo delle lucciole al buio nel bosco e ascoltare buona musica.

Versamento della quota e ritiro della sacca della camminata dalle ore 18,00 del giorno dell’evento sino all’orario della partenza, prevista per le ore 21,15 presso il punto di ristoro del Triangolo del Po a Salvatonica di Bondeno.

FIRMA CONVENZIONE – Mercoledì 29 giugno 2022 alle 17, nella sala degli Arazzi (residenza municipale)

[Firma convenzione tra Avis Provinciale e MEIS](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d2dSW7c%269%3dT%26o%3dUPV2Y%26B%3dU5dV%26N%3diNGI_sups_45_EtTt_O9_sups_30JPx.7EHo5z4dI0No9.6M_sups_30AHuCMBf_LnvQ_V3W6aOZ_sups_303Bs4b5xGx-6pHI8oT6Ho9-GKb-5IBt-JEHwCA6j598-f-G2Bt.BGFm%268%3d0NtPzU.o9G%26Bt%3dUSa0d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

Mercoledì 29 giugno 2022 alle 17, nella sala degli Arazzi (residenza municipale), alla presenza dell’Assessore Cristina Coletti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che ospita questa lodevole iniziativa, i rappresentanti dell’Avis Provinciale e della Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah sottoscriveranno, con il Patrocinio del Comune di Ferrara e dell’Avis Nazionale, una convenzione che prevede una serie di attività divulgative e agevolazioni per i donatori di sangue Avis.

Alla cerimonia di firma della convenzione interverranno i firmatari del documento: il direttore del MEIS Amedeo Spagnoletto, il presidente dell’Avis Nazionale Gianpietro Briola, il presidente dell’Avis Provinciale Davide Brugnati e il presidente dell’Avis Comunale Sergio Mazzini.

Sarà, inoltre, presente il presidente dell’Avis Regionale Emilia Romagna Maurizio Pirazzoli.

Giornalisti, fotografi e videoperatori sono invitati

[San Martino’s got talent, la giovane flautista Agata Fiocchi si aggiudica la prima edizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d3gDb8f%26t%3dY%26p%3dXAa3b%26w%3dZ6gG%26S%3djQ2N_txax_58_zyUw_0D_txax_4C5Uy.0zMp8k9eLuSpB.qR_txax_4CvMvF8Gg_OY1R_Ynb7dAg_txax_4C19p9c8i-JiPvFvMu-DwR-v8tCpQ.pRoI%26l%3dKwP4A4.KmR%26kP%3d9d0fH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

SAN MARTINO’S GOT TALENT, LA GIOVANE FLAUTISTA AGATA FIOCCHI SI AGGIUDICA L’EDIZIONE INAUGURALE. SI CHIUDE LA PRIMA EDIZIONE DEL SANMA BEER FEST: “SUCCESSO OLTRE LE PIÙ ROSEE ASPETTATIVE”

Ferrara, 27 giugno 2022 – La giovane Agata Fiocchi, di San Martino, si è aggiudica la prima edizione del San Martino’s got talent, esibendosi in una apprezzatissima versione al flauto traverso di Sofia, celebre brano di Alvaro Soler . Agata è così la prima vincitrice del talent in chiave locale lanciato dalla frazione ferrarese. Si chiude così l’edizione inaugurale della nuova SanMa Beer Fest, novità tra gli eventi territoriali. Il talent era una delle iniziative inserite nel contesto della festa. Per due week end l’area di piazza Berlinguer si è animata con musica, cover band, deejay, enogastronomia tipica, una lotteria con premi di valore (al vincitore è andato un televisore da 50 pollici, quindi, per il podio, in palio anche una smart tv e una macchina per il caffè), esibizioni sportive, anche con il coinvolgimento di giovanissimi. Cinque gli stand, uno dell’associazione volontari Pro-Social, promotrice e organizzatrice della sei giorni, in collaborazione con la locale Avis. La piazza è stata inoltre allestita con gonfiabili e diversi giochi per bambini. “Siamo molto soddisfatti, l’edizione è andata oltre le più rosee aspettative, con grande partecipazione di pubblico, con tavoli sempre sold out e grande gradimento per gli eventi in programma”, dice il presidente della Pro-social Nino Tassin, sottolineando che “l’incasso sarà devoluto a opere da destinare alla nostra comunità”. La prima edizione della SanMa Beer Fest è stata inaugurata il 17 giugno, primo giorno di apertura, dal sindaco Alan Fabbri e dal vice Nicola Lodi. L’occasione ha segnato anche il taglio del nastro del nuovo percorso natura, nell’area verde adiacente a piazza Berlinguer, con sei stazioni, quattro già installate (uno per appoggi sulla sbarra, un salto ad ostacoli, appoggi frontali per i piegamenti sulle braccia, un piano inclinato per dorsali e addominali). La nuova palestra a cielo aperto è stata realizzata con le donazioni raccolte dall’Associazione Volontari Pro Social e installata dal Comune.

(Ferrara Rinasce)

[Turismo Ferrara, quasi 9.500 ingressi nel week end, tra Ferrara Summer Festival e musei civici](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d9hIaDg%26y%3dX%26v%3dYFZ9c%262%3dYBhL%26R%3dpR7M_zyfw_A9_5xax_EC_zyfw_0D0T5.A5Lv9p8kMzRvC.vQ_zyfw_0D1L2GCFm_PdzX_ZsaCeGX_zyfw_0D7Rz8i9nG6Jw-DrOz958-ySnPq-gHgH-G1DzC6Pq.F7Jt%26B%3dzR1TpY.vC7%26F1%3dYIeGh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

TURISMO FERRARA, QUASI 9MILA E 500 INGRESSI IN DUE GIORNI PER SPETTACOLI E MUSEI (LEGATI DA COLLABORAZIONI E SCONTI). E PINTUS PORTA SUL PALCO LA SALAMA DA SUGO, DONO DEL VICESINDACO LODI

Ferrara, 27 giugno 2022 – Sono stati quasi 9.500 gli ingressi complessivi registrati a Ferrara nel week end, tra i partecipanti agli eventi del Ferrara Summer Festival e gli accessi ai musei civici. Nel dettaglio sono state quasi 8mila le presenze complessive in piazza Trento Trieste, tra il dj set di sabato sera, culminato con l’esibizione di Solomun, al vertice della scena elettronica mondiale, e lo spettacolo del noto comico Pintus, ieri, che ha inscenato anche simpatiche gag dedicate a uno dei prodotti ferraresi per eccellenza, la salama da sugo, posando anche con una scatola del celebre salume donata dal vicesindaco Nicola Lodi prima dello spettacolo.

L’evento si è poi concluso con un emozionante tributo a Raffaella Carrà, con la piazza illuminata dagli smartphone del pubblico. Inoltre, il Ferrara Summer Festival questo week end ha inaugurato una novità: quello di Solomun – che ha catalizzato circa 5mila fan – è infatti stato il primo appuntamento a cui il pubblico ha potuto assistere in piedi, a cui ne seguiranno altri. I musei hanno invece attratto 1.311 visitatori complessivi, nelle giornate di sabato e domenica. Gli appuntamenti del Ferrara Summer Festival (fondato da Fabio Marzola) e le sedi museali afferenti al Comune di Ferrara sono legati da una specifica collaborazione: a tutti coloro che acquistano un biglietto per gli eventi del festival è infatti applicato uno sconto del 50% sul costo del biglietto intero dei musei civici. I partecipanti agli eventi di piazza Trento Trieste e di piazza Ariostea possono, e potranno, così visitare, alla metà del costo di accesso: Palazzo Schifanoia, il Civico Lapidario, il Castello Estense, Palazzina di Marfisa d’Este, il Museo della Cattedrale, il Padiglione d’Arte Contemporanea. Gratuito è invece l’accesso a palazzo Bonacossi, dove è in corso l’esposizione: “Fakes. Da Alceo Dossena ai falsi Modigliani”, un viaggio nell’incredibile mondo del falso nell’arte. Gli eventi continuano. Mercoledì 29 giugno, sul palco di piazza Trento Trieste, salirà il celebre trio Il Volo, composto dai tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e il baritono Gianluca Ginoble.

(Ferrara Rinasce)

[Cidas, bilancio della cooperativa sociale con un rilancio delle attività di tutti i servizi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dKfSWPe%269%3dT%268%3dWPVKa%26B%3dUNfV%26N%3d2PGI_Bwps_M7_Etmv_O9_Bwps_LBJPG.9EH87z4wK0N8A.6M_Bwps_LBAHDEMBy_Nnvj_X3WOcQU_Bwps_LBzBx4u7x7F-53HxGwEB-7yH94-wKBIyNxM3Rx-L99646A.5M7H%261%3dFEOI6L.J2M%263O%3dNYReW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

27-06-2022

L’Assemblea è stata aperta dai saluti di Matteo Fornasini, Assessore al Bilancio e Contabilità del Comune di Ferrara, Paolo Calvano, Assessore al Bilancio della Regione Emilia – Romagna, Luca Rizzo Nervo Assessore a Welfare, Nuove Cittadinanze e Fragilità del Comune di Bologna, Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop Nazionale. Presente anche Andrea Benini, Presidente di Legacoop Estense, che ci hanno tenuto a ringraziare socie e soci, lavoratrici e lavoratori di CIDAS per l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria, non ancora conclusa.

Durante i lavori dell’Assemblea, il presidente di CIDAS Daniele Bertarelli, ha ripercorso un anno intenso, durante il quale “CIDAS si è dimostrata in grado di restare coesa e unita attorno ai propri valori e alla propria identità con responsabilità e passione, e capace di ripensare e riprogettare i propri servizi nella delicata fase di riapertura in uno scenario determinato dalla condizione pandemica. L’impegno nella tutela dell’occupazione ha accompagnato una crescita che ci ha portato a quasi 1600 tra soci e lavoratori, che forniscono servizi in 11 province di Emilia – Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Il fatturato di oltre 56 milioni di euro è in crescita, anche grazie all’ingresso di tre soci finanziatori che hanno creduto in noi, e all’emissione di strumenti finanziari partecipativi che hanno fornito le risorse necessarie a sostenerne la crescita futura, che si svilupperà secondo le indicazioni del Piano Industriale e Strategico approvato per il quinquennio 2021-2025”.

Il 2021 è stato l’anno della fusione con la società controllata Residence Service, che ha portato all’acquisizione, nella provincia di Ferrara, di diverse strutture: due case residenza per anziani, tre centri socio riabilitativi residenziali per la disabilità e due centri socio riabilitativi diurni per la disabilità.

Grande attenzione è dedicata alle Socie e ai Soci, allo scopo di incrementare per loro vantaggi e facilitazioni: questo si traduce concretamente in 410 mila euro – relativi al 2021 – di maggiore retribuzione prevista dal Regolamento Soci rispetto al Contratto Nazionale.

🔊 Listen to this