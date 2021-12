(AGENPARL) – Roma, 08 dic 2021 – “Il dramma per chi ha perso un familiare non ha colore politico, così come non deve averlo la ricerca della verità. Gli italiani devono sapere se a gennaio 2020, quando cominciarono i primi casi conclamati di Covid 19, lo Stato e le regioni hanno fatto tutto quello che era in loro potere per prevenire questo incubo”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, consegnando il Premio Atreju 2021 al Comitato Familiari Vittime del Covid #sereniesempreuniti.

“La Commissione d’inchiesta parlamentare è stata svuotata del suo significato più importante con un campo d’azione a nostro avviso esageratamente ristretto che rischia di comprometterne l’operato. – ha aggiunto – Il senso più intimo di questo premio che abbiamo voluto dedicare è proprio questo: ci tenevamo che anche ad Atreju vi fosse uno spazio significativo per ricordare all’Italia questo grande incubo che ha flagellato milioni di famiglie oggi rappresentate”.

“Sono commossa, devo ringraziare Fratelli d’Italia, in particolare il deputato Galeazzo Bignami che ci ha sostenuti. – ha sottolineato l’avvocato referente team legali del Comitato, Consuelo Locati – Abbiamo fatto battaglia giuridica sia in ambito penale sia in ambito civile. Noi non eravamo preparati e non solo non abbiamo avuto una risposta tardiva, non l’abbiamo proprio avuta. Come paese non avevamo tutto quello che era necessario avere in fase pre-pandemica. Quello di oggi è per noi un importante riconoscimento pubblico per questa battaglia di verità. Vogliono far diventare la commissione d’inchiesta una farsa: sappiamo che Fratelli d’Italia sta combattendo questa battaglia”.