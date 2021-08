REGGIO CALABRIA I Carabinieri della Compagnia di Palmi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Calabria’ a Cosoleto, comune del Reggino, hanno rinvenuto una piantagione composta da circa 100 piante di Marijuana, verosimilmente del tipo cannabis indica, dell’altezza media di un metro e mezzo, in pieno stato vegetativo e di un peso complessivo di circa 100 kg. Piantagione che avrebbe fruttato sul mercato della droga illeciti profitti sino ad un importo di oltre 150 mila euro. In particolare, in località Mojo, i Carabinieri hanno rinvenuto una zona adibita a coltivazione di circa 100 piante di marijuana, situata in area scoscesa e difficile da raggiungere. Nelle immediate adiacenze è stato altresì rinvenuto un impianto di irrigazione in stato di efficienza e vari attrezzi agricoli verosimilmente utilizzati per l’illecita coltivazione. (News&Com)

