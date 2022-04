(AGENPARL) – Roma, 26 aprile 2022 – Gli interlocutori hanno discusso del lavoro delle Nazioni Unite e hanno anche esaminato in dettaglio la situazione intorno all’Ucraina alla luce dell’operazione speciale militare russa in corso lì.

La posizione della Russia è che gli affari internazionali sono dominati dalla Carta delle Nazioni Unite e da altri documenti dell’organizzazione mondiale, e non da alcuni documenti scritti “per se stessi” dai singoli paesi. Lo ha affermato martedì il presidente russo Vladimir Putin in un incontro a Mosca con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che il giorno prima ha visitato la Turchia e mercoledì partirà per la capitale dell’Ucraina.

Gli interlocutori hanno discusso del lavoro delle Nazioni Unite e hanno anche esaminato in dettaglio la situazione intorno all’Ucraina alla luce dell’operazione speciale militare russa in corso lì. Il presidente della Federazione Russa ha sottolineato che questa operazione è stata lanciata in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e ha osservato che Mosca non rifiuta i negoziati con Kiev per risolvere la situazione.

La TASS ha raccolto le principali dichiarazioni e valutazioni dell’incontro tra Putin e Guterres.

Pretese di esclusività

Mosca è sorpresa dalle pretese di alcuni paesi di diritti esclusivi nel mondo, ha affermato il leader russo . Ha ricordato che “la Carta delle Nazioni Unite afferma che tutti i partecipanti alla comunicazione internazionale sono uguali, indipendentemente dal loro potere, dimensione o posizione geografica”.

“Per noi, le massime di alcuni nostri colleghi suonano alquanto strane quando parlano di un mondo basato su regole”, ha detto Putin. La Russia ritiene che “la regola di base sia la Carta delle Nazioni Unite, altri documenti adottati da questa organizzazione e non alcuni documenti scritti da qualcuno per se stessi e per garantire i propri interessi”.

La Russia, in quanto uno degli Stati fondatori dell’ONU e membro permanente del Consiglio di sicurezza, “sostiene in ogni modo possibile i principi su cui si basa e intende farlo in futuro”, ha sottolineato Putin.

Gestito secondo la carta

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, comprende le affermazioni della Federazione Russa sulla situazione intorno all’Ucraina, nonché nel campo della sicurezza europea e globale, ma queste affermazioni “devono essere risolte sulla base di vari strumenti proposti dalla Carta delle Nazioni Unite .” “La violazione dell’integrità territoriale di un altro paese è completamente incoerente con la Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato Guterres.

In risposta, Putin, citando il precedente del Kosovo, ha sottolineato che le repubbliche del Donbass avevano il diritto di dichiarare la propria sovranità, mentre la Russia aveva il diritto di riconoscere la propria indipendenza. “Dopo aver fatto ciò, si sono rivolti a noi con la richiesta di fornire loro assistenza militare in relazione allo Stato che conduce operazioni militari contro di loro. E noi avevamo il diritto di farlo nel pieno rispetto dell’articolo 51 del titolo VII del Carta delle Nazioni Unite”, – ha sottolineato il leader russo.

Putin ha ricordato che il problema intorno all’Ucraina è sorto dopo il colpo di stato del 2014: “Puoi chiamarlo come vuoi, avere tutte le predilezioni che preferisci per chi l’ha fatto, ma questo è davvero un colpo di stato incostituzionale”.

Gli accordi di Minsk erano un tentativo di una soluzione pacifica, ma le persone nel Donbass sono rimaste sotto blocco e sotto pressione militare. “Dopo che le autorità di Kiev, infatti, pubblicamente, per bocca delle prime persone dello Stato, hanno dichiarato di non voler rispettare gli accordi di Minsk, siamo stati costretti, per fermare il genocidio delle persone che vivono in questi territori, per riconoscere questi stati come indipendenti e indipendenti”, ha detto Putin al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Bucha dopo Istanbul

Nonostante l’operazione militare, Mosca non rifiuta i negoziati con Kiev e si aspetta di raggiungere accordi sulla via diplomatica, ha detto Putin.

Secondo lui , durante il ciclo di colloqui faccia a faccia tenutosi a Istanbul, “è stata raggiunta una svolta abbastanza seria”. “Ma, sfortunatamente, dopo aver raggiunto questi accordi e dopo che le nostre, a mio avviso, hanno dimostrato abbastanza chiaramente l’intenzione di creare condizioni favorevoli per la continuazione dei negoziati, ci siamo trovati di fronte a una provocazione nel villaggio di Bucha, a cui l’esercito russo non ha nulla fare”, ha sottolineato Putin. Ha assicurato che Mosca sa “chi è stato, chi ha preparato questa provocazione, con quali mezzi, che tipo di persone ci hanno lavorato”. “E la posizione dei negoziatori ucraini su un ulteriore accordo è cambiata radicalmente in seguito”, ha affermato il presidente.

Secondo lui , l’ Ucraina propone di considerare la situazione con i territori della Crimea e del Donbas immediatamente al livello dei capi dei due Stati, ma “ci è chiaro che queste questioni – se le portiamo al livello dei capi di affermare, senza risolverli prima, almeno nell’ambito della bozza di accordo, “Ci è chiaro che non saranno mai risolti e non lo saranno mai”. “In questo caso, semplicemente non possiamo sottoscrivere garanzie di sicurezza senza risolvere questioni di natura territoriale in relazione alla Crimea, Sebastopoli e le repubbliche del Donbass”, ha affermato Putin.

Contatti lungo i corridoi

Guterres ha ricordato “una serie di situazioni in cui la Russia annuncia la creazione di un corridoio [umanitario], l’Ucraina annuncia la creazione di un altro corridoio”, e ha ribadito la proposta di istituire un gruppo di contatto in cui “ONU, Russia e Ucraina possono discutere la situazione insieme in modo che questi i corridoi fossero davvero efficaci in modo che nessuno avesse una scusa per evitare di creare questi corridoi”.

Ha anche affermato che l’Onu è pronta tra due o tre giorni, insieme al Comitato internazionale della Croce Rossa, a valutare la situazione nello stabilimento di Azovstal per evacuare i civili da lì.

Il leader russo ha smentito le notizie secondo cui i corridoi umanitari russi non funzionano: “Signor Segretario generale, lei è stato fuorviato”. Secondo Putin, 130-140 mila persone hanno lasciato Mariupol con l’assistenza della Russia: “E possono andare ovunque: qualcuno vuole la Russia, qualcuno vuole l’Ucraina. Ovunque! Non li teniamo, forniamo ogni tipo di assistenza e sostegno.”

La stessa cosa, ha detto Putin , potrebbe essere fatta dai civili – se ce ne sono – sul territorio dell’Azovstal: “Sì, abbiamo sentito dalle autorità ucraine che lì ci sono dei civili. Ma poi i militari dell’esercito ucraino sono obbligati a liberarli Oppure agiranno come terroristi in molti paesi del mondo, <…> nascondendosi dietro la popolazione civile”.

Putin ha anche affermato che la Russia è pronta a fornire ai rappresentanti delle Nazioni Unite e della Croce Rossa l’opportunità di conoscere le condizioni di detenzione degli ucraini catturati: “questa è la soluzione più semplice a questo difficile problema a prima vista”.