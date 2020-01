(AGENPARL) – Roma, 30 gennaio 2020 – Il bilancio delle vittime dell’epidemia di coronavirus è salito a 170. Il caso confermato in Tibet significa che il virus ha raggiunto tutte le regioni della Cina continentale.

Le autorità sanitarie cinesi hanno riferito che nel paese c’erano 7.711 casi confermati e questo dato risale al 29 gennaio.

Le infezioni si sono diffuse anche in almeno altri 15 paesi.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si è riunita oggi per per valutare nuovamente se il virus costituisce un’emergenza sanitaria globale.

Oggi in Cina sono state contagiate più persone che durante l’epidemia di Sars nei primi anni 2000, ma il bilancio delle vittime rimane molto più basso finora.

I ricercatori stanno correndo per sviluppare un vaccino per proteggere le persone dal virus e un laboratorio in California ha in programma un potenziale vaccino per la sperimentazione umana entro giugno o luglio.

Sono in corso evacuazioni volontarie di centinaia di cittadini stranieri provenienti da Wuhan per aiutare le persone che vogliono lasciare la città chiusa e tornare nei loro paesi.

Il Regno Unito, l’Australia, la Corea del Sud, Singapore e la Nuova Zelanda dovrebbero mettere in quarantena tutti gli sfollati per due settimane per controllarli per i sintomi ed evitare qualsiasi contagio.

L’Australia ha in programma di mettere in quarantena i suoi sfollati sull’isola di Natale, a 2.000 km (1.200 miglia) dalla terraferma in un centro di detenzione che è stato utilizzato per ospitare i richiedenti asilo.

Singapore sta allestendo una struttura di quarantena a Pulau Ubin, un’isola a nord-est della terraferma della città-stato.

A seimila passeggeri a bordo di una nave da crociera attraccata vicino a Roma (Civitavecchia) viene impedito lo sbarco dopo che una donna di Macao è stata sospettata di avere il coronavirus. La 54enne e il suo compagno di viaggio sono tenuti in isolamento sulla nave mentre i test vengono effettuati.

La Russia ha chiuso il suo confine estremo-orientale di 4.300 km (2.670 miglia) con la Cina.

I voli per portare fuori da Wuhan cittadini britannici e sudcoreani sono stati entrambi ritardati dopo che non erano state concesse le autorizzazioni pertinenti dalle autorità cinesi

Due voli per il Giappone sono già atterrati a Tokyo. Finora tre passeggeri sono risultati positivi al virus, secondo i media giapponesi.

Circa 200 cittadini statunitensi sono stati portati via da Wuhan e sono stati isolati in una base militare in California per almeno 72 ore.

Due aerei dovrebbero far rientrare a casa i cittadini dell’UE con 250 cittadini francesi in partenza sul primo volo.

L’India ha confermato il suo primo caso di virus: uno studente nello stato meridionale del Kerala che studiava a Wuhan.

Sebbene siano state sollevate domande sulla trasparenza, l’OMS ha elogiato la gestione da parte della Cina dell’epidemia. Il presidente Xi Jinping ha promesso di sconfiggere quello che ha definito un virus “diavolo”.

La provincia centrale di Hubei, dove si sono verificati quasi tutti i decessi, è de facto completamente isolata con i suoi 60 milioni di persone che ospita Wuhan, il cuore dell’epidemia.

La città è stata effettivamente isolata e la Cina ha messo in atto numerose restrizioni ai trasporti per frenare la diffusione del virus.

Il virus sta colpendo l’economia cinese, la seconda più grande del mondo, con un numero crescente di paesi che consigliano ai loro cittadini di evitare tutti i viaggi non essenziali nel paese.

Sono stati segnalati casi di carenza di cibo in alcuni luoghi. I media statali affermano che le autorità “stanno intensificando gli sforzi per garantire un’offerta continua e prezzi stabili”.

La Chinese Football Association ha annunciato il rinvio di tutte le partite nella stagione 2020.

Sebbene ci siano state quasi 8.000 infezioni, sono state rilasciate poche informazioni dettagliate sui profili dei pazienti e su come la malattia li influenza.

La maggior parte dei casi confermati riguarda persone di Wuhan o che hanno avuto stretti contatti con qualcuno che era stato lì.