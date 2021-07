COSENZA Nel quadro dei servizi predisposti dal Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano (CS), finalizzati alla prevenzione e repressione della spaccio di sostanze stupefacenti con particolar riguardo nei luoghi frequentati dalla movida cittadina, personale dipendente in forza alla Squadra di P.G. nella tarda serata del 3 luglio u.s. traevano in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio due uomini, entrambi cognati, S.A. di anni 40 e A.C. di anni 36 residente a Corigliano. In particolare l’interesse investigativo scaturiva da numerose segnalazioni anonime da cittadini esausti nell’assistere inermi il continuo via vai di persone ed autovetture lungo alcuni vicoli della popolosa frazione marinara di Schiavonea dove tra l’altro a pochi metri si trova la piazzetta Portofino, rinomato centro di ritrovo di turisti e giovani di tutta l’area Ionica. Venivano predisposti nei giorni precedenti numerosi servizi di osservazione da parte degli investigatori ricorrendo avvolte anche all’utilizzo di abbigliamento sportivo/ turistico per meglio confondersi tra i giovani vacanzieri che permetteva ad identificare gli odierni indagati ma soprattutto a rivelarne il loro modus operandi. (News&Com)

🔊 Listen to this