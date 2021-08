COSENZA Quindi gli ignari creditori truffati, una volta che provavano ad incassare le cambiali, rimanevano a mani vuote, non potendo fare altro che denunciare alle autorità competenti il raggiro, mentre i due uomini si rendevano irreperibili. Questo ‘giochetto’ era andato avanti per mesi ed esattamente dal settembre 2020 al marzo 2021, sempre in località spagnole. Nel momento in cui la vicenda arrivò all’attenzione dell’autorità giudiziaria, fu accertato un ruolo di direzione ed organizzazione del 29enne, mentre il 50enne rappresentava un vero e proprio esecutore materiale degli ordini del primo. (News&Com)

🔊 Listen to this