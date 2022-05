(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 18 maggio 2022

Dalle ore 12 procederà ai lavori per la nomina degli scrutatori per i referendum popolari e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per il prossimo 12 giugno

Convocata il 20 maggio la Commissione elettorale comunale

A firma del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, la Commissione elettorale comunale è convocata (link più sotto) nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 20 maggio 2022, alle ore 12. Procederà alla nomina degli scrutatori, che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

