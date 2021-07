COSENZA I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (CS) nel fine settimana hanno tratto in arresto un insospettabile 26enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionato tre giovanissimi per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ausonico hanno fermato un 26enne alla guida del proprio scooter, che si accompagnava con un noto pregiudicato del posto. Quindi in seguito a una dettagliata perquisizione personale dei due, hanno rinvenuto una dose di cocaina nascosta nello zaino del guidatore. Sulla base di ciò i Carabinieri decidevano di proseguire la perquisizione anche della sua abitazione, sita nello scalo coriglianese, dove i ritrovamenti proseguivano: infatti nel cassetto di un mobile della stanza da letto del ragazzo veniva scoperto un borsello contenente diverse inflorescenze di marijuana, per un peso totale di circa 10 grammi, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante per la pesatura della droga. (News&Com)



