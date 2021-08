REGGIO CALABRIA Controlli intensificati nella settimana di ferragosto nella Piana, circa 600 le persone identificate, 200 le autovetture controllate, 2 soggetti sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 4 persone sono state denunciate a piede libero, 150 controlli a soggetti sottoposti a obblighi di polizia e 7 sanzioni amministrative contestate. Questo il resoconto dell’attività straordinaria di controllo del territorio svolta nel periodo di ferragosto dal personale della Polizia di Stato in sevizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro. I servizi si sono principalmente concentrati nei centri di Gioia Tauro e Rosarno. In quest’ultima località, gli agenti delle volanti hanno effettuato due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (News&Com)

🔊 Listen to this