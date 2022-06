CONFEDERAZIONE DIRIGENTI PUBBLICI SU INCONTRO GOVERNO-INAIL PROTOCOLLO SICUREZZA: LAVORO A DISTANZA MISURA PREVENTIVA EFFICACE

(AGENPARL) – lun 27 giugno 2022 [logo-codirp.png]

Confederazione Dirigenti Pubblici sull’aumento dei contagi: lavoro a distanza come misura preventiva

“Abbandoniamo limiti percentuali irragionevoli per lo smart working.”

Roma, 27 giugno 2022 – E’ netta Tiziana Cignarelli, Segretario Generale della Confederazione dei Dirigenti Pubblici Codirp, sul crescente pericolo di contrarreil Covid nei luoghi di lavoro, argomento al centro oggi dell’incontro tra i ministeri competenti e l’Inail per valutare un aggiornamento del protocollo di sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro.

“Nell’ultimo bollettino, in aumento tasso di positività e ricoveri. Siamo ancora “in fase pandemica” e l’ondata epidemica “crescerà ancora.L’aumento esponenziale dei contagi sta imponendo la reintroduzione di misure di prevenzione troppo precocemente revocate. Non si può ripetere l’errore di non adottare tutte le misure precauzionali che hanno consentito di limitare i contagi anche nei momenti di massima criticità. Chiediamo, dunque, che accanto alla reintroduzione dell’uso delle mascherine FPP2 in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, si adotti anche il lavoro a distanza quale misura generalizzata di prevenzione, abbandonando limiti percentuali irragionevoli di fronte alla situazione epidemiologica.”

Avv. Tiziana Cignarelli, Segretario Generale CODIRP

Dr.ssa Loredana Ulivi

🔊 Listen to this