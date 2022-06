(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Comunità energetiche, Mazzetti (FI) a Pili: “Da me solo fatti. Rinuncia mette in difficoltà Ministero. Al lavoro per non vanificare risorse Pnrr”

Roma, 10 giugno. “La politica fatta di polemiche sterili non è mai stata la mia politica. Le mie parole al convegno di Asslogico intendevano solo riportare un fatto: la decisione di rimandare al Ministero la ‘gestione amministrativa, economica e finanziaria della misura PNRR’ per le iniziative di comunità energetiche a fonte rinnovabile, lasciando alle Regioni solo le iniziative attuative e di supporto locale, anche con fondi specifici. Una scelta della Commissione Energia della Conferenza Stato-Regioni, coordinata dalla stessa Anita Pili, testimoniata dai documenti che ho potuto visionare, di cui prendiamo atto”, dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione, rispondendo alla nota di ieri dell’Assessora Pili.

“Questa rinuncia – aggiunge Mazzetti – dimostra che un tema complesso come la politica energetica esiga un maggior coordinamento e dimostra che alcune Regioni, pur con la buona volontà, non riescano nei tempi dati a cogliere l’opportunità dei bandi, forse per loro carenze tecnico-organizzative. Certo è che questa rinuncia mette in difficoltà il Ministero stesso che si trova a intervenire in tempi oramai ristretti, quando i bandi sono prossimi alla scadenza”.

“Visto che io faccio politica in modo concreto, mi sono attivata per trovare un’alternativa, così da non vanificare l’opportunità del Pnrr, cercando di adattare la buona pratica delle comunità energetiche ai bisogni dei distretti produttivi”, ricorda la parlamentare azzurra. “Questo è il punto su cui dovremmo concentrarci tutti: lavorare per ridurre la dipendenza energetica dall’estero e rendere autonomo il Paese con tutte le formule e le tecnologie a nostra disposizione. Se poi l’Assessora Pili ha ancora dei dissapori con Forza Italia, non è un mio problema e non interessa a nessun, men che meno ai cittadini, italiani e sardi”.

“Anche alla luce di quanto fatto per sbloccare le rinnovabili, ho in programma di approfondire il tema delle comunità energetiche con il Governo e con il MITE”, conclude Mazzetti.

