(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 L’Università di Urbino riprende gli appuntamenti gratuiti per studenti e cittadini con il concerto swing dei Rock’o & Swing’o in programma per il 4 maggio al Teatro Sanzio.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria sul sito

https://bit.ly/uniurb-torna-a-teatro

Cordialmente

Tiziano Mancini

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Relazioni Pubbliche

Via Saffi, 2

61029 Urbino -PU-

Comunicati e Rassegna stampa Uniurb:

https://www.uniurb.it/ateneo/identita/comunicati-e-rassegna-stampa

🔊 Listen to this