(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Il nostro stile di vita è sostenibile per il pianeta? Se ne parlerà martedì 17 maggio a partire dalle 9,30 nell’Aula Magna del Rettorato di Uniurb in Via Saffi, 2.

Titolo dell’incontro “[Clima, ambiente, salute e stili di vita](https://www.uniurb.it/novita-ed-eventi/5148)”.

In allegato il comunicato con il programma della giornata.

Cordialmente

Tiziano Mancini

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Relazioni Pubbliche

Via Saffi, 2

61029 Urbino -PU-

Comunicati e Rassegna stampa Uniurb:

https://www.uniurb.it/ateneo/identita/comunicati-e-rassegna-stampa

🔊 Listen to this