(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Rifiuti, Durigon (Lega) “Anche Unindustria mette in discussione piano Zingaretti”

Roma, 28 apr. – “Anche il presidente di Unindustria è a favore della realizzazione di un termovalorizzatore a Roma, come ha da sempre chiesto la Lega, mettendo di fatto in discussione l’intero piano rifiuti Zingaretti. Guarda un po’, come ha da sempre fatto la Lega. Prendiamo atto che la condivisione sulla nostra posizione sia ampia e, soprattutto, risolutiva di quell’emergenza rifiuti che l’immobilismo di Zingaretti ha saputo creare e incancrenire”

Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon

Gianandrea Sapio

