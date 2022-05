(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Ucraina, il sindacato russo SPRU al congresso FSM di Roma: finché è la Nato a decidere amici e nemici, nel mondo non ci sarà sicurezza

Evgenii Kulikov, segretario generale del sindacato russo SPRU (Soyuz Profsoyozov Russia, Unione dei Sindacati Russia), è intervenuto questa mattina al congresso della Federazione Sindacale Mondiale, in corso a Roma, con parole di aspra critica agli Usa e alla Nato. “Sono qui – ha detto Kulikov – perché l’FSM ha una visione oggettiva del panorama internazionale e della guerra. Quello di oggi è un conflitto che ha che fare con la crisi dell’egemonia politica americana. Gli USA finanziano questa guerra e cercano di trascinare nel conflitto i paesi Nato. Nato che ha dichiarato la Russia il maggior pericolo per la pace mondiale. Finché ci sarà questa posizione, finché esisterà un potere imperialistico che decide quali siano i nemici, al mondo non potrà esserci sicurezza”.

“Su questo conflitto – ha proseguito Kulikov – la posizione dei sindacati indipendenti russi è invariata: durante la guerra i diritti dei lavoratori non contano nulla. L’FSM oggi dovrebbe lanciare una grande campagna internazionale di solidarietà contro il potere delle imprese multinazionali, in difesa dei lavoratori e dei loro diritti. I sindacati russi oggi si appellano a tutte le organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza”.

Il congresso mondiale FSM, in corso da venerdì 6 maggio all’Holiday Inn Parco dei Medici con l’organizzazione USB e la partecipazione di oltre 400 delegati di 102 paesi, si conclude domenica 8.

Unione Sindacale di Base

