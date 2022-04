(AGENPARL) – lun 04 aprile 2022 Servizi educativi Roma, martedì 5 alle 17 assemblea AEC/OEPA in piazza Madonna di Loreto

Martedì 5 aprile dalle ore 17 saremo in piazza Madonna di Loreto con gli AEC/OEPA, operatori educativi che lavorano nelle scuole di Roma con gli alunni disabili.

Gli operatori attendono i passi successivi all’internalizzazione, percorso avviato dalla precedente consiliatura, sostenuto durante la campagna elettorale anche da esponenti di alcuni partiti politici ora membri del consiglio comunale.

Oggi quegli stessi che portavano avanti il progetto dell’internalizzazione del servizio dai loro pulpiti elettorali sostengono, invece, il passaggio all’accreditamento che è di fatto un’accelerazione nel processo di privatizzazione del servizio, totalmente in contrasto con le lotte dei lavoratori che chiedevano che il servizio e i lavoratori fossero internalizzati.

Ribadiamo l’importanza della presenza di tutte e tutti per sostenere la vertenza dell’internalizzazione degli AEC/OEPA Romani e per organizzarci.

USB Servizi Educativi Roma

🔊 Listen to this