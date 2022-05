(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Isis: Zuliani (Lega), “Due indagati per incitazione a terrorismo nel veronese, inaccettabile”

Roma, 28 mag. “Grazie all’ottimo lavoro delle Forze dell’Ordine è stato scoperto un giro di propaganda Isis nel dark web. Il blitz ha colpito in tutta Italia e vede indagate 29 persone, di cui 2 nel veronese. Attraverso un’accurata analisi del web oscuro, è stato trovato materiale che faceva palese proselitismo e incitava al terrorismo islamico. Nella Bassa Veronese le perquisizioni sono state effettuate nelle abitazioni di due cittadini marocchini di 40 anni, sequestrato anche un telefono cellulare. Una scoperta inquietante che sottolinea ciò che sosteniamo da sempre: la retorica dell’integrazione, anche degli immigrati di seconda generazione, va completamente rivista e bisogna agire per la sicurezza dei nostri cittadini. Il gruppo Lega del comitato parlamentare Schengen, nell’ambito della propria attività, ha sempre auspicato una continua collaborazione fra le Forze dell’Ordine in ambito europeo sotto l’egida dell’organismo Europol, anche attraverso lo scambio di utili informazioni. Ringrazio Carabinieri e Polizia di Stato per aver sinergicamente collaborato fra loro portando a questo importante risultato nella lotta al terrorismo islamico, anche nel territorio in cui sono sindaco”.

Lo dichiara il senatore veronese della Lega Cristiano Zuliani, capogruppo del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, e sindaco di Concamarise.

Per conto del Sen. Cristiano Zuliani

Dott. Stefano Saggioro

Collaboratore parlamentare

🔊 Listen to this