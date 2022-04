(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Comune di Gualdo

Tadino

“Passio Domini” la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo

in mostra alla Chiesa Monumentale di San Francesco.

Una mostra per ammirare la bellezza della Sacra Rappresentazione del Venerdì

Santo di Gualdo Tadino, è questa “Passio Domini”, un emozionante racconto per

immagini che sarà visitabile presso la Chiesa Monumentale di San Francesco dal

14 Aprile al 15 maggio 2022.

L’iniziativa promossa dal Polo Museale Città di Gualdo Tadino, con il patrocinio

del Comune di Gualdo Tadino, a cura di Daniele Amoni e la partecipazione dei

fotografi Franco Chiucchi, Paolo Mariani, Antonio Menichetti, Christian Severini

del Gruppo Fotografico Gualdese e la collaborazione dell’Associazione Sacra

Rappresentazione del Venerdi Santo e della Confraternita della SS.ma Trinità, è

stata presentata nella giornata di giovedì 14 Aprile presso la Sala Consiliare del

Municipio, con la presenza del Sindaco, Massimiliano Presciutti, dell’Assessore

alla Cultura, Barbara Bucari, della Direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli.

“Abbiamo fortemente voluto – ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti

– che una tradizione cosi antica come la Sacra Rappresentazione del Venerdì

Santo di Gualdo Tadino quest’anno si svolgesse, dopo un arresto forzato di due

anni causato dalla pandemia.

Ci sono state tante difficoltà in questo periodo ma siamo riusciti a superarle ed il

fatto che oltre alla Sacra Rappresentazione sia stata realizzata anche questa

mostra dedicata è un segnale importante di speranza e di ripartenza per la

nostra comunità”.

I preziosi scatti di “Passio Domini” ripercorreranno i momenti salienti della

storica processione e della devozione popolare ad essa collegata. Dal pomeriggio

di Venerdi Santo, all’interno della chiesa di San Francesco verrà esposto il

“Cristo Morto”, una splendida scultura lignea settecentesca, da sempre oggetto

di venerazione da parte dei gualdesi, a tal punto che durante l’esposizione,

vengono distribuiti ai fedeli fiori e pezzetti d’ovatta venuti a contatto il

simulacro. La Processione conta oltre duecento personaggi e avviene di sera,

annunciata e preceduta dal suono delle “battistrangole” percosse dagli

incappucciati bianchi; seguono 14 gruppi di personaggi, divisi per “quadri” che

ripercorrono i momenti salienti della passione di Cristo, dalla sua cattura alla

Comune di Gualdo

Tadino

crocifissione. Grazie ad alcuni documenti tardo-quattrocenteschi, in cui vengono

elencati i vestiti necessari ai figuranti, sappiamo che la processione aveva già

preso anticamente le fattezze di quella che vediamo oggi.

Chiude il solenne corteo il gruppo degli incappucciati neri, sempre

accompagnato dall’inconfondibile suono delle battistrangole, che annuncia

l’imminente arrivo del “Cristo Morto”, portato a spalla dai confratelli della

Santissima Trinità, succeduto dalla statua di Maria Addolorata, trasportato dal

Gruppo Scout cittadino.

L’origine di questa manifestazione popolare ci riporta al Medioevo, nell’Umbria

del XIII secolo; ove iniziarono a sorgere le prime confraternite laiche di

ispirazione religiosa. Grazie all’impulso del Frate Francescano Raniero Fasani,

intorno al 1260 ebbe origine il movimento dei Disciplinati: gruppi di fedeli laici

che andavano in processione per le città, flagellandosi e cantando inni sacri.

Anche a Gualdo Tadino in questi anni nacque una confraternita di flagellanti,

che si costituì sotto il nome di “Santa Maria dei Raccomandati” o “del

Gonfalone”. I fedeli di questa associazione, come era d’uso, vestivano un sacco

bianco aperto sulla schiena e coprivano il volto con un cappuccio dello stesso

colore. Durante le processioni, i confratelli iniziarono a servirsi di un proprio

repertorio lirico, in volgare: le Laude, componimenti poetici, spesso dedicati alla

Vergine, composti da artisti locali tra il XIV e XV secolo. Tra queste Laude,

risalta per lunghezza ed argomento, il racconto drammatico a più voci della

Passione di Cristo detto anche “Lamento di Maria”, probabilmente utilizzato

come copione, in occasione del Triduo Pasquale. Originariamente il racconto

della Passione veniva recitato in chiesa o nella Piazza, poi con l’introduzione

della pratica della Via Crucis, di poco posteriore, si comincerà a disporre il

racconto come un vero e proprio corteo, diviso in “quadri”, con tanto di abiti da

sera.

“Un progetto che esalta la bellezza storica e devozionale della Processione del

Venerdì Santo e del culto tramandato dall’antica Confraternita di Santa Maria

dei Raccomandati, oggi della Santissima Trinità. Attendiamo numerosi visitatori

e turisti per la Pasqua.

Questa bella mostra la viviamo tutti come un segnale di rinascita” spiega Catia

Monacelli, Direttore del Polo Museale.

Comune di Gualdo

Tadino

La Mostra è accompagnata da un testo redatto da Gabriele Passeri,

collaboratore del Polo Museale di Gualdo Tadino.

🔊 Listen to this