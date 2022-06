(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 NIGERIA: COMINCINI (PD): AD ONDO FATTI DI ORRORE E SANGUE INDICIBILI

“La strage avvenuta in una chiesa cattolica ad Ondo, in #Nigeria, nel giorno della Pentecoste, nella quale sono state uccise oltre 50 persone fra cui molte donne e bambini, è un fatto di orrore e sangue indicibile. Siamo di fronte all’ennesima strage di cristiani innocenti, causata da intolleranza religiosa alimentata da terroristi privi di umanità. Azioni drammatiche e preoccupanti che non possono essere più ignorate dalla Nigeria e dalla comunità internazionale, sia per la tutela delle vite umane e della libertà religiosa, sia per i rischi di destabilizzazione politica che si celano dietro queste orribili stragi”, lo scrive sui social il senatore del PD, Eugenio Comincini.

