(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 L’ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI MARLIA HA ILLUMINATO CON I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA IL MONUMENTO AI CADUTI DI MARLIA

L’associazione nazionale ‘Combattenti e Reduci di Marlia’ ha illuminato con i colori della bandiera italiana il Monumento ai Caduti di Marlia in occasione dei 100 anni dalla sua costruzione e in vista del prossimo 25 aprile. L’illuminazione, di tipo permanente, è stata realizzata grazie alla generosità dei 160 soci dell’associazione presieduta dal Cavaliere Giovanni Renna (vice presidente Lamberto Serafini) e di alcuni cittadini. L’associazione ‘Combattenti e reduci’, da alcuni anni, grazie ad un accordo con il Comune, si prende cura della manutenzione del monumento e del viale della Rimembranza. L’amministrazione comunale ringrazia l’associazione per il lavoro che con impegno e passione porta avanti per mantenere viva la memoria.

Capannori, 20 aprile 2022

Lorella Sartini

🔊 Listen to this