Comunicato stampa – Intesa Sanpaolo: a Torino l’AFC Digital Hub contro i crimini finanziari, in collaborazione con Innovation Center, Università, Politecnico e Centai

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Grazie per l’attenzione,

Alessandro Scaccianoce

INTESA SANPAOLO

Media And Associations Relations

Corporate & Investment Banking e Governance Areas

Group Chief Institutional Affairs

and External Communication Officer Area

Via Romagnosi, 5 20121 Milano

Segui Intesa Sanpaolo su:

[ico_facebook](https://www.facebook.com/intesasanpaolo)[ico_twitter](https://twitter.com/intesasanpaolo)[ico_youtube](https://www.youtube.com/user/intesasanpaolo)[ico_linkeding](https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo)[ico_instagram](https://www.instagram.com/gallerieditalia)

www.intesa Sanpaolo.com

Prima di stampare, pensa all’ambiente ** Think about the environment before printing

—————————————————————

🔊 Listen to this